Escándalo en el Concejo Deliberante de Ezeiza: una menor resultó herida tras la última sesión

El altercado derivó en lesiones a una niña de dos años, nieta de otro legislador. El hecho generó repudio y pedidos de sanción para los involucrados.
La última sesión en el Concejo Deliberante de Ezeiza terminó en un grave episodio de violencia, cuando un enfrentamiento entre un edil de La Libertad Avanza (LLA) y el secretario de otro concejal opositor culminó con una niña de dos años lesionada, quien debió recibir asistencia médica urgente debido a los golpes y sangrado sufridos. El incidente se desencadenó en el marco de una acalorada discusión entre bloques opositores dentro del recinto. En medio de los empujones y agresiones verbales y físicas, la menor -nieta del concejal José Luis Michelena- resultó alcanzada por los golpes en un altercado entre el concejal Nicolás Lemos y Roberto Zapara, secretario de Michelena, un libertario que el año pasado abandonó el bloque.
Michelena hizo público su repudio ante lo acontecido: "En medio de un enfrentamiento, una criatura de apenas dos años, mi nieta, terminó siendo golpeada y tuvo que recibir atención médica por las heridas y el sangrado que sufrió. Más allá de las diferencias políticas, de las discusiones y de cualquier desacuerdo, la violencia nunca puede ser la respuesta. Hay límites que no se pueden cruzar". El edil aseguró que radicará una denuncia a partir de lo sucedido.
Por su parte, Lemos, explicó que la menor no se encontraba cerca suyo durante la discusión. "No estaba la nena. En 360 grados a la redonda no estaba", afirmó, y agregó que no sabía cómo había resultado herida. El hecho y la difusión de las imágenes registradas por las cámaras del recinto, donde se observa la secuencia de la contienda provocó una fuerte repercusión. Diversos sectores del arco político municipal condenaron el accionar de los ediles involucrados y evaluarán las medidas disciplinarias correspondientes en las próximas comisiones del cuerpo legislativo.
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