Escándalo en el Concejo Deliberante de Ezeiza: una menor resultó herida tras la última sesión

La última sesión en el Concejo Deliberante de Ezeiza terminó en un grave episodio de violencia, cuando un enfrentamiento entre un edil de La Libertad Avanza (LLA) y el secretario de otro concejal opositor culminó con una niña de dos años lesionada, quien debió recibir asistencia médica urgente debido a los golpes y sangrado sufridos. El incidente se desencadenó en el marco de una acalorada discusión entre bloques opositores dentro del recinto. En medio de los empujones y agresiones verbales y físicas, la menor -nieta del concejal José Luis Michelena- resultó alcanzada por los golpes en un altercado entre el concejal Nicolás Lemos y Roberto Zapara, secretario de Michelena, un libertario que el año pasado abandonó el bloque.