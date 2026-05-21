Crearán una planta de tratamiento de residuos en San Vicente

A través de un acuerdo entre la Provincia y el Municipio, también habrá un espacio productivo para reconvertir una parte en madera plástica.
En el marco de una estrategia enfocada en el desarrollo sustentable y la gestión de residuos urbanos, la provincia de Buenos Aires y el municipio de San Vicente formalizaron una alianza para incorporar infraestructura vinculada a la economía circular. El acuerdo, sellado en el Palacio Municipal, prevé la creación de una planta de tratamiento y un espacio productivo especializado en la reconversión de plásticos reciclables en madera plástica.
El convenio contó con la participación de la ministra de Ambiente de la provincia Daniela Vilar; el intendente Nicolás Mantegazza; y el presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Ramiro Martínez. La iniciativa busca optimizar el circuito de reciclaje del distrito, agregando valor a los desechos e introduciendo al mercado local un material alternativo de alta resistencia.
La madera plástica se consolida a nivel global como una alternativa sostenible frente a la madera forestal y los perfiles tradicionales de construcción. Al obtenerse íntegramente del procesamiento de polímeros recuperados, este insumo posee propiedades de larga vida útil, resistencia a la intemperie y nulo mantenimiento.
De acuerdo con las proyecciones técnicas del proyecto, la producción obtenida en ese nuevo polo sanvicentino se destinará principalmente a la manufactura de elementos comunitarios, tales como juegos infantiles para plazas y parques; bancos, mesas y equipamiento de descanso para paseos públicos e infraestructura vial y delimitadores ecológicos para el ordenamiento urbano. Ese esquema productivo busca mitigar el volumen de basura que se deriva a disposición final, al mismo tiempo que reduce los costos municipales en la adquisición de mobiliario para el espacio público.
Desde la cartera ambiental señalaron que el modelo implementado articula de forma directa al Estado provincial, las administraciones locales y el asociacionismo laboral. Al respecto, Vilar enfatizó: "Queremos seguir impulsando políticas que transformen los residuos en oportunidades, generando trabajo, producción y soluciones ambientales concretas para los municipios bonaerenses".
Por su parte, Mantegazza vinculó este nuevo espacio con otras líneas de acción ecológica que se ejecutan en el distrito. Durante la misma jornada, las autoridades supervisaron la incorporación de nuevas variedades de plantas nativas destinadas a la reforestación de áreas verdes y al fortalecimiento del jardín de la Estación Sustentable, emplazada en el Predio Vieja Estación. Dicha labor se coordina operativamente de manera conjunta entre la Agencia de Ambiente local y los estudiantes de la Escuela Municipal de Agroecología y Jardinería.
Con la firma delconvenio, el municipio de San Vicente apunta a consolidar un circuito cerrado de gestión ambiental, donde la separación en origen por parte de los vecinos alimente de manera directa a la planta textil o plástica cooperativa, traduciéndose en empleo genuino y en mejoras tangibles para el entorno urbano del partido.
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