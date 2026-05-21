Crearán una planta de tratamiento de residuos en San Vicente

Desde la cartera ambiental señalaron que el modelo implementado articula de forma directa al Estado provincial, las administraciones locales y el asociacionismo laboral. Al respecto, Vilar enfatizó: "Queremos seguir impulsando políticas que transformen los residuos en oportunidades, generando trabajo, producción y soluciones ambientales concretas para los municipios bonaerenses".

Por su parte, Mantegazza vinculó este nuevo espacio con otras líneas de acción ecológica que se ejecutan en el distrito. Durante la misma jornada, las autoridades supervisaron la incorporación de nuevas variedades de plantas nativas destinadas a la reforestación de áreas verdes y al fortalecimiento del jardín de la Estación Sustentable, emplazada en el Predio Vieja Estación. Dicha labor se coordina operativamente de manera conjunta entre la Agencia de Ambiente local y los estudiantes de la Escuela Municipal de Agroecología y Jardinería.

Con la firma delconvenio, el municipio de San Vicente apunta a consolidar un circuito cerrado de gestión ambiental, donde la separación en origen por parte de los vecinos alimente de manera directa a la planta textil o plástica cooperativa, traduciéndose en empleo genuino y en mejoras tangibles para el entorno urbano del partido.