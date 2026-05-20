Municipales de Esteban Echeverría se declararon en estado de alerta

El sindicato que los agrupa denunció que el Ejecutivo comunal postergó la mesa salarial de forma inconsulta. Y advirtió que la situación es insostenible.
El clima político y laboral en el ámbito de la administración pública de Esteban Echeverría sumó un nuevo capítulo de conflicto. La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMEE) emitió un comunicado en el que declaró al gremio en estado de alerta y asamblea permanente, luego de que la intendencia decidió suspender unilateralmente la audiencia paritaria. La mesa de negociación había sido pautada con el objetivo de discutir la recomposición de los haberes del sector. Sin embargo, las autoridades municipales notificaron una postergación de la convocatoria para el próximo 28 de este mes, una medida que desde el sindicato calificaron como una "decisión unilateral e inconsulta" que dilata la resolución de una problemática urgente.
El gremio liderado por Nélida Haye fundamentó el "malestar generalizado" de las bases ante las falta de respuestas concretas, por lo cual se mantiene el desfasaje existente entre los salarios municipales y la evolución de los precios. Según expresaron las autoridades sindicales, la postergación profundiza la vulnerabilidad económica de los agentes públicos en un contexto de alta inflación. "Somos conscientes de la crisis nacional y provincial, pero la situación de los municipales es insostenible: nuestros sueldos que siempre fueron bajos hoy no llegan a cubrir las necesidades básicas y elementales", subrayaron. En ese marco, precisaron que en la reunión paritaria pretenden discutir además de una recomposición salarial "urgente", el reconocimiento de tareas específicas en distintas áreas, como también el avance real de la carrera municipal.
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