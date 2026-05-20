Municipales de Esteban Echeverría se declararon en estado de alerta

El gremio liderado por Nélida Haye fundamentó el "malestar generalizado" de las bases ante las falta de respuestas concretas, por lo cual se mantiene el desfasaje existente entre los salarios municipales y la evolución de los precios. Según expresaron las autoridades sindicales, la postergación profundiza la vulnerabilidad económica de los agentes públicos en un contexto de alta inflación. "Somos conscientes de la crisis nacional y provincial, pero la situación de los municipales es insostenible: nuestros sueldos que siempre fueron bajos hoy no llegan a cubrir las necesidades básicas y elementales", subrayaron. En ese marco, precisaron que en la reunión paritaria pretenden discutir además de una recomposición salarial "urgente", el reconocimiento de tareas específicas en distintas áreas, como también el avance real de la carrera municipal.