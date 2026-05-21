Lanzaron Comunidad Lomas, para centralizar trámites vecinales

La interfaz de navegación permite, además, un esquema de personalización mediante el cual el Municipio puede enviar alertas de vencimiento personalizadas o notificaciones sobre actividades comunitarias de interés de acuerdo al perfil e historial de cada usuario. El jefe comunal estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Sol Tischik; la secretaria general de Gobierno, Aldana Scillama; y la subsecretaria de Innovación y Gobierno Abierto, Agustina Mallamace.

Desde el área técnica del Municipio se informó que la implementación de Comunidad Lomas cumple con estrictos protocolos de ciberseguridad para garantizar el resguardo y la confidencialidad de la información sensible aportada por los contribuyentes. Asimismo, el salto hacia la virtualidad total en los trámites que legalmente lo admitan forma parte de una política transversal de despapelización interna, orientada a agilizar el rendimiento del empleo público y a disminuir el impacto ambiental que conllevan los archivos físicos. La plataforma ya se encuentra plenamente operativa en el dominio web oficial del distrito.