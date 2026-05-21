Lanzaron Comunidad Lomas, para centralizar trámites vecinales

La plataforma unifica los servicios del distrito y busca eliminar la carga repetitiva de datos personales, reducir los tiempos de espera y despapelizar la administración pública local.
La Municipalidad de Lomas de Zamora puso en funcionamiento Comunidad Lomas, el nuevo Perfil Unico Digital diseñado para transformar los canales de interacción entre el Estado local y los habitantes del distrito. La nueva herramienta digital tiene como objetivo centralizar múltiples prestaciones y gestiones que previamente se encontraban dispersas en diferentes secciones del portal oficial de la comuna, permitiendo resolverlas de manera remota a través de computadoras o dispositivos móviles. Su creación responde a las inquietudes expresadas por los vecinos en las recorridas barriales y en el marco del Congreso de la Comunidad, ámbitos donde se había manifestado la complejidad de navegar por canales administrativos fragmentados al momento de efectuar consultas o solicitudes.
El funcionamiento del sistema propone una lógica operativa simplificada. Los usuarios ingresan por única vez a la plataforma oficial https://comunidad.lomasdezamora.gov.ar/ utilizando sus datos básicos esenciales: nombre y apellido completos, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), dirección de correo electrónico y teléfono de contacto y domicilio de residencia actual. A partir de ese registro inicial, el sistema reconoce la identidad del vecino de forma permanente. Eso elimina la exigencia burocrática de completar reiteradamente formularios informativos cada vez que se inicia un trámite nuevo.
Desde una única sesión y contraseña, la comunidad queda habilitada para solicitar turnos en los centros de salud, inscribirse en los programas de los centros culturales locales, realizar el seguimiento en tiempo real de expedientes administrativos y gestionar el pago de las tasas municipales.
Durante el lanzamiento de la plataforma, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, destacó: "A través de Comunidad Lomas, nuestro nuevo Perfil Unico Digital, buscamos que cada vecino y vecina de Lomas pueda resolver sus gestiones de forma rápida y sin vueltas. Nuestro compromiso es poner la tecnología al servicio de construir una gestión más moderna, cercana y eficiente", expresó el jefe comunal.
La interfaz de navegación permite, además, un esquema de personalización mediante el cual el Municipio puede enviar alertas de vencimiento personalizadas o notificaciones sobre actividades comunitarias de interés de acuerdo al perfil e historial de cada usuario. El jefe comunal estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Sol Tischik; la secretaria general de Gobierno, Aldana Scillama; y la subsecretaria de Innovación y Gobierno Abierto, Agustina Mallamace.
Desde el área técnica del Municipio se informó que la implementación de Comunidad Lomas cumple con estrictos protocolos de ciberseguridad para garantizar el resguardo y la confidencialidad de la información sensible aportada por los contribuyentes. Asimismo, el salto hacia la virtualidad total en los trámites que legalmente lo admitan forma parte de una política transversal de despapelización interna, orientada a agilizar el rendimiento del empleo público y a disminuir el impacto ambiental que conllevan los archivos físicos. La plataforma ya se encuentra plenamente operativa en el dominio web oficial del distrito.
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