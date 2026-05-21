Pusieron en marcha el Operativo Frío en Almirante Brown

El operativo está a cargo de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos. Desde el área explicaron que la asistencia invernal profundiza un esquema de trabajo que la comuna sostiene de forma permanente durante todo el año, entendiendo que la situación de calle responde a variables complejas que exceden la falta de un techo. Al respecto, la titular de la cartera, Bárbara Miñán, afirmó: "En estas noches aumentan las situaciones de calle y es una problemática social que nos preocupa y ocupa, no solo por el derecho a la vivienda sino también porque hay una desafiliación más profunda de los lazos familiares y comunitarios. En este marco, desde el Estado municipal tenemos que garantizar el acompañamiento".