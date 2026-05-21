Pusieron en marcha el Operativo Frío en Almirante Brown

Asisten a personas en situación de calle. Equipos municipales recorren las distintas localidades durante la noche.
A raíz del descenso de la temperatura, el Municipio de Almirante Brown inició el Operativo Frío 2026, a través del programa Cimientos Brown. Contempla un despliegue territorial nocturno orientado a acompañar y resguardar a personas en situación de extrema vulnerabilidad social y habitacional. Las primeras recorridas de los equipos técnicos y de asistencia directa se concentraron en puntos estratégicos de alta circulación, con especial énfasis en los entornos de las estaciones ferroviarias de Glew, Longchamps, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol, entre otras. En esos lugares, se distribuyeron frazadas, gorros de abrigo y bebidas calientes con el propósito de mitigar las contingencias climáticas inmediatas.
El operativo está a cargo de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos. Desde el área explicaron que la asistencia invernal profundiza un esquema de trabajo que la comuna sostiene de forma permanente durante todo el año, entendiendo que la situación de calle responde a variables complejas que exceden la falta de un techo. Al respecto, la titular de la cartera, Bárbara Miñán, afirmó: "En estas noches aumentan las situaciones de calle y es una problemática social que nos preocupa y ocupa, no solo por el derecho a la vivienda sino también porque hay una desafiliación más profunda de los lazos familiares y comunitarios. En este marco, desde el Estado municipal tenemos que garantizar el acompañamiento".
El enfoque del programa se basa en los principios de solidaridad y derechos humanos, apuntando no solo a la atención de la emergencia biológica, sino a recomponer los vínculos comunitarios debilitados y avanzar hacia la restitución de derechos fundamentales. Desde la administración municipal señalaron que las personas asistidas durante los recorridos nocturnos forman parte de un registro y seguimiento continuo. Esa base de datos permite a los equipos interdisciplinarios conformados por trabajadores sociales y profesionales de la salud realizar un monitoreo de cada caso particular, evaluar su estado sanitario y coordinar herramientas institucionales que faciliten la reinserción social.
Por su parte, el diputado provincial Mariano Cascallares ratificó la continuidad de la política de contención en el distrito. "En Almirante Brown tenemos el compromiso de cuidar y garantizar los derechos de las personas en situación de calle. Por eso, mediante recorridas nocturnas hacemos un seguimiento de las distintas situaciones y brindamos asistencia, acompañamiento y herramientas que permitan construir nuevas oportunidades", precisó. El Operativo Frío continuará activo de manera ininterrumpida durante los meses de invierno, extendiendo sus rutas de asistencia conforme avancen los reportes vecinales y los relevamientos de las cuadrillas municipales, con el fin de consolidar una red de resguardo que priorice la dignidad de los sectores más desprotegidos.
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