Darío Forestello regresa a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro, el club donde fue ídolo

El entrenador de Temperley, que logró el ascenso del Albo, ahora puede ser su verdugo en la primera fase del Reducido.
El fútbol suele tener giros caprichosos, y el próximo partido del Reducido será una muestra de ello. El destino ha querido que el Temperley de Darío Forestello se enfrente a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Gigante del Norte, este sábado a las 20.30, por la primera fase de la eliminatoria, con el arbitraje de Alvaro Carranza. Este escenario, y los colores del rival, traen recuerdos imborrables, ya que fue allí donde el Yagui hizo historia, logrando un ascenso casi impensado para el Albo. Ahora, la paradoja podría convertirlo en el verdugo de su ex club.
El experimentado director técnico tuvo dos ciclos en el conjunto salteño: el primero en 2021 y el segundo entre 2023 y 2024. En los dos años y medio que el DT de 54 años estuvo al frente de Gimnasia y Tiro, dirigió un total de 98 partidos, con un saldo muy positivo de 46 victorias, 33 empates y solo 19 derrotas.
Además, el Yagui Forestello fue quien comandó al equipo salteño en el histórico ascenso a la Primera Nacional en el año 2023, después de 23 años de espera. Cabe destacar que, en su regreso a la segunda categoría durante la temporada anterior, el entrenador llevó al Millonario a disputar el Reducido, donde finalmente cayó en octavos de final frente a San Martín de San Juan.
