Darío Forestello regresa a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro, el club donde fue ídolo

El experimentado director técnico tuvo dos ciclos en el conjunto salteño: el primero en 2021 y el segundo entre 2023 y 2024. En los dos años y medio que el DT de 54 años estuvo al frente de Gimnasia y Tiro, dirigió un total de 98 partidos, con un saldo muy positivo de 46 victorias, 33 empates y solo 19 derrotas.

Además, el Yagui Forestello fue quien comandó al equipo salteño en el histórico ascenso a la Primera Nacional en el año 2023, después de 23 años de espera. Cabe destacar que, en su regreso a la segunda categoría durante la temporada anterior, el entrenador llevó al Millonario a disputar el Reducido, donde finalmente cayó en octavos de final frente a San Martín de San Juan.