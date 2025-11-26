Kicillof y Otermín, en el Polo Educativo del Barrio Nueva Esperanza

Otermín señaló: “Este proyecto sintetiza la mirada del Gobierno de la Comunidad, porque es una propuesta que gestaron los propios vecinos y vecinas. A través de Ramona, Teresa, Serafina, Guillermo, Fermina, Gabriela, Mónica y Miguelo, quiero darles las gracias a todos los que integran la comisión y tanto lucharon por este sueño”, destacó el intendente respecto de las obras que benefician a 2.500 familias que viven en este Barrio construido a partir de la organización comunitaria hace 25 años.

“Queremos que puedan realizar acá toda su trayectoria educativa y para eso se están construyendo aulas, dependencias administrativas y un espacio de usos múltiples”, precisó Otermín y resaltó los logros anuales en materia de educación: más de 300 obras e intervenciones en escuelas, entrega de kits de robótica y computadoras y la participación de estudiantes y docentes en los programas Aprender a Programar, Lomas Lee en Comunidad y Lomas contra el Bullying.

Por su parte, Kicillof señaló: “Esta escuela se está haciendo porque la pidió la comunidad del Barrio Nueva Esperanza y es muy importante porque son realidades y futuros que cambian”.

“Para nosotros, la educación pública es una prioridad absoluta. Con este Polo Educativo, Barrio Nueva Esperanza le hace honor a su nombre. No nos dejemos rendir nunca por el desánimo, con educación pública, convicción, constancia y esfuerzo construyamos una nueva esperanza, construyamos un futuro mejor”, concluyó Otermín.

De la actividad también participaron Alberto Sileoni, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, el senador provincial Adrián Santarelli y la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik.