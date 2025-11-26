Lomas Athletic se quedó sin final: cayó en shoot-outs 4 a 2 ante el rival de 2024

El encuentro, disputado en el Parque Olímpico de la Juventud, había finalizado 1 a 1 durante los 60 minutos de juego. El equipo de Arenales 663 logró abrir el marcador cerca del final, cuando Celina Di Santo anotó a dos minutos del cierre. Sin embargo, la alegría duró muy poco, ya que solo un minuto más tarde Valentina Costa Biondi consiguió el empate definitivo para San Fernando mediante un córner corto. Pese a haber sido el equipo Nº 1 de la temporada, Lomas se quedó en la puerta de la definición.

En la tanda de penales, la arquera Yazmín Pallotini fue determinante para las visitantes al atajar los intentos de Morena Bouza y Celina Di Santo. Por el lado de Lomas, solo pudieron convertir Aylín Ovejero y María Emilia Forcherio. De esta forma, Lomas Athletic no podrá defender el título de 2024 que había conseguido frente a este mismo rival, aunque sí lo había vencido en la final del Súper 8 de Santiago del Estero a principios de este año. San Fernando, que previamente había eliminado a River Plate, jugará la final contra Italiano.