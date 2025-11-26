Tristán Suárez, por la renovación del contrato del técnico

El Lechero cerró el mejor año, aunque con la espina de no haber podido clasificar a Cuartos en el Reducido de la Primera Nacional, pero abrió un nuevo capítulo en su existencia, mirando a un 2026 con desafíos.

Por otra parte, el manager Cristian Figueroa se refirió al presente del equipo y al respecto sostuvo en diálogo con Sentimiento Lechero: "La realidad indica que el tema DT es lo mas importante del momento, nos movimos en ese escenario. Esperamos tener un panorama claro antes de avanzar con Martínez, se hizo una temporada hermosa, por cómo competimos. Encontramos en el entrenador todo lo necesario, se ha hecho un esfuerzo enorme y seguirá siendo así. Ya hablamos temas de trabajo, que nos permitieron ver que la térmica de las reuniones nos dejan consolidar un proyecto, hay un 90 por ciento de chances de renovar el contrato con el entrenador".