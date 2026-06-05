Desarticulan organización que vendía autopartes robadas por redes sociales

La Policía Federal Argentina detuvo a cinco hombres y tres mujeres y secuestró puertas, capots, tapas de baúl, ópticas y paragolpes, entre otros elementos, por un valor de 8 millones de pesos y una escopeta de fabricación casera.
Una organización delictiva dedicada al desguace de vehículos ya la posterior comercialización de sus autopartes a través de redes sociales fue desarticulada en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Los operativos de la Policía Federal Argentina (PFA) culminaron con la detención de cinco hombres y tres mujeres mayores de edad y de nacionalidad argentina y el secuestro de una importante cantidad de piezas mecánicas de origen ilícito, valoradas en 8 millones de pesos.
La investigación comenzó en octubre pasado, cuando los agentes identificaron una serie de maniobras que infringían la Ley 25.761 sobre desarmado de automóviles. Un hombre utilizaba un sitio de ventas digitales de una red social para vender distintas piezas de automóviles, camionetas y motocicletas a precios muy por debajo de los del mercado. Con las pruebas recolectadas, la Justicia de Garantías ordenó una serie de órdenes de registro para los domicilios señalados como acopios y puntos de entrega de la mercadería ilegal en Monte Grande. Durante los procedimientos, los efectivos policiales lograron identificar y aprehender a los presuntos responsables del circuito de comercialización de autopartes ilegales.
En el lugar del allanamiento, las autoridades procedieron a la incautación de varios componentes de carrocería, como puertas, capots, tapas de baúl, ópticas y paragolpes; bloques de motores con la numeración adulterada, cajas de velocidad, suspensiones y amortiguadores; un automóvil que presentaba un pedido de secuestro activo por robo automotor vigente en la zona; y una escopeta de fabricación casera (tipo tumbera) calibre 12/70. Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 4 de Esteban Echeverría. Las autoridades judiciales dispusieron el inicio de actuaciones bajo las caratulas de Encubrimiento agravado con ánimo de lucro por infracción a la Ley 25.761 y Tenencia de arma de fuego. Los investigadores continúan analizando los dispositivos electrónicos y teléfonos celulares secuestrados para determinar si la banda criminal contaba con ramificaciones en otros distritos de la región o si participaba de forma directa en el robo a mano armada de los rodados.
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