Desarticulan organización que vendía autopartes robadas por redes sociales

En el lugar del allanamiento, las autoridades procedieron a la incautación de varios componentes de carrocería, como puertas, capots, tapas de baúl, ópticas y paragolpes; bloques de motores con la numeración adulterada, cajas de velocidad, suspensiones y amortiguadores; un automóvil que presentaba un pedido de secuestro activo por robo automotor vigente en la zona; y una escopeta de fabricación casera (tipo tumbera) calibre 12/70. Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 4 de Esteban Echeverría. Las autoridades judiciales dispusieron el inicio de actuaciones bajo las caratulas de Encubrimiento agravado con ánimo de lucro por infracción a la Ley 25.761 y Tenencia de arma de fuego. Los investigadores continúan analizando los dispositivos electrónicos y teléfonos celulares secuestrados para determinar si la banda criminal contaba con ramificaciones en otros distritos de la región o si participaba de forma directa en el robo a mano armada de los rodados.