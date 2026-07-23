Abren la inscripción al Plan FinEs en Almirante Brown

Está destinado a mayores de 18 años que no hayan iniciado el nivel secundario o que tengan trayectorias escolares incompletas y deseen retomar las aulas.
El Municipio de Almirante Brown anunció la apertura de la inscripción para el segundo cuatrimestre de 2026 del Plan de Finalización de Estudios Secundarios (FinEs). Está destinado a mayores de 18 años que no hayan iniciado el nivel secundario o que tengan trayectorias escolares incompletas y deseen retomar las aulas. El inicio del dictado de clases está previsto para agosto.
El programa se caracteriza por su carácter gratuito y flexible, adaptándose a las realidades personales y laborales de los estudiantes adultos. Al finalizar el trayecto, los egresados obtienen un título secundario oficial con validez nacional, lo que constituye una herramienta fundamental para la inserción laboral y el acceso a la educación superior. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo acercándose de lunes a viernes a la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224, cuarto piso) de 8 a 16; a la Jefatura Distrital (Quintana 650, Burzaco) de 9 a 17; y al CENS 452 (Alem 680, Burzaco) de 18.30 a 21.30. El programa otorga títulos oficiales, de validez nacional, y es gratuito. Para consultas e información comunicarse a través del mail [email protected] o por Whatsapp al 116642-8399.
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