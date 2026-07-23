Abren la inscripción al Plan FinEs en Almirante Brown

El programa se caracteriza por su carácter gratuito y flexible, adaptándose a las realidades personales y laborales de los estudiantes adultos. Al finalizar el trayecto, los egresados obtienen un título secundario oficial con validez nacional, lo que constituye una herramienta fundamental para la inserción laboral y el acceso a la educación superior. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo acercándose de lunes a viernes a la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224, cuarto piso) de 8 a 16; a la Jefatura Distrital (Quintana 650, Burzaco) de 9 a 17; y al CENS 452 (Alem 680, Burzaco) de 18.30 a 21.30. El programa otorga títulos oficiales, de validez nacional, y es gratuito. Para consultas e información comunicarse a través del mail [email protected] o por Whatsapp al 116642-8399.