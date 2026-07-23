Convocan a vecinos al Congreso de la Comunidad 2026

Organizan encuentros que se realizarán en agosto para definir las principales necesidades y para definir las iniciativas en las diversas áreas.
Con el objetivo de construir una agenda pública basada en el diálogo y las necesidades reales del territorio, los vecinos de Lomas de Zamora vuelven a ser convocados para formar parte del Congreso de la Comunidad 2026. Este proceso participativo busca reunir las miradas e ideas de los residentes para definir los proyectos y líneas de acción que impulsará el municipio en 2027.
Comenzará en agosto con 14 precongresos territoriales del 1 al 18 para elaborar un diagnóstico sobre las principales necesidades, desafíos y potencialidades de cada zona y 18 precongresos temáticos del 21 al 31 para sistematizar y profundizar las iniciativas barriales en ejes como educación, salud, seguridad, cultura, ambiente, producción, infraestructura y derechos humanos, entre otros.
El proceso culminará el sábado 12 de septiembre, desde las 9, en el Parque de Lomas, jornada en la que se pondrá en común el trabajo desarrollado durante las semanas previas, debatiendo y ratificando los ejes prioritarios para la gestión municipal del próximo ciclo. La convocatoria está abierta a todos los habitantes del municipio, quienes pueden sumarse tanto a la totalidad del trayecto como a las instancias de su interés. Los interesadas en sumarse a los precongresos o solicitar más información sobre el cronograma en cada barrio pueden completar el formulario en la web oficial: lomasdezamora.gov.ar/congreso-comunidad-2026