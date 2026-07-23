Convocan a vecinos al Congreso de la Comunidad 2026

El proceso culminará el sábado 12 de septiembre, desde las 9, en el Parque de Lomas, jornada en la que se pondrá en común el trabajo desarrollado durante las semanas previas, debatiendo y ratificando los ejes prioritarios para la gestión municipal del próximo ciclo. La convocatoria está abierta a todos los habitantes del municipio, quienes pueden sumarse tanto a la totalidad del trayecto como a las instancias de su interés. Los interesadas en sumarse a los precongresos o solicitar más información sobre el cronograma en cada barrio pueden completar el formulario en la web oficial: lomasdezamora.gov.ar/congreso-comunidad-2026