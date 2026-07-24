Entregaron más de 350 lentes a estudiantes de Escuelas Primarias de Adultos

A través de una tarea articulada entre el Municipio, la Fundación Banco Provincia , el Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerenses.

El Municipio de Lomas de Zamora, en articulación con la Fundación Banco Provincia, el Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerenses, realizó la entrega de lentes recetados a estudiantes que asisten a las Escuelas Primarias de Adultos (EPA). La iniciativa tiene como propósito garantizar la cobertura médica en salud visual para favorecer la continuidad pedagógica y el rendimiento académico de los adultos que retoman o completan sus estudios de nivel primario en la comuna.