Entregaron más de 350 lentes a estudiantes de Escuelas Primarias de Adultos

A través de una tarea articulada entre el Municipio, la Fundación Banco Provincia , el Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerenses.
El Municipio de Lomas de Zamora, en articulación con la Fundación Banco Provincia, el Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerenses, realizó la entrega de lentes recetados a estudiantes que asisten a las Escuelas Primarias de Adultos (EPA). La iniciativa tiene como propósito garantizar la cobertura médica en salud visual para favorecer la continuidad pedagógica y el rendimiento académico de los adultos que retoman o completan sus estudios de nivel primario en la comuna.
La asignación de los anteojos fue la etapa final de un operativo territorial desplegado durante los meses de junio y julio en las propias sedes escolares. En ese lapso, equipos del área de Salud Lomas efectuaron evaluaciones oftalmológicas gratuitas a más de 350 estudiantes. Los controles clínicos permitieron identificar diversas afecciones de la visión, formular las prescripciones correspondientes de manera personalizada y avanzar en la confección de los marcos y cristales financiada con aportes del Estado provincial.
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