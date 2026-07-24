Finalizó la Campaña Abrigar 2026 en Almirante Brown

El proceso logístico incluyó el ordenamiento y clasificación según el tipo de prenda, el tamaño y sus destinatarios finales. La entrega se concretó el 8 de este mes. Desde la comuna valoraron el acompañamiento de la población y de las entidades intervinientes, remarcando la efectividad del trabajo conjunto para brindar soluciones a quienes requieren asistencia. La campaña contó con el respaldo y la participación activa de entidades, como la Fundación Abrazo, la Casa de la Bendición de Calzada, la Parroquia Nuestra Señora de Luján, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Adrogué y Longchamps, la Organización No Gubernamental (ONG) Fueguitos, el Campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown y las Cámaras de Comercio de Burzaco, Rafael Calzada y Almirante Brown, entre otras .