SurUrbano

Finalizó la Campaña Abrigar 2026 en Almirante Brown

Se reunieron más de 30 frazadas y más de 100 bolsas con ropa, que se entregaron al Cottolengo Don Orione y a Cáritas Glew.

Finalizó la edición 2026 de la Campaña Abrigar en Almirante Brown en la que participaron la Fundación Causa Común, el Municipio, comercios, entidades religiosas y voluntarios. La propuesta solidaria tuvo como objetivo principal la recolección de prendas de vestir y mantas en buen estado para acompañar a personas y familias en situación de vulnerabilidad durante los meses de temperaturas más bajas. Se reunieron más de 30 frazadas y más de 100 bolsas con vestimenta de abrigo, entre las que se incluyeron camperas, buzos, pulóveres y pantalones de diversos talles, entregados al Cottolengo Don Orione y Cáritas Glew,.

El proceso logístico incluyó el ordenamiento y clasificación según el tipo de prenda, el tamaño y sus destinatarios finales. La entrega se concretó el 8 de este mes. Desde la comuna valoraron el acompañamiento de la población y de las entidades intervinientes, remarcando la efectividad del trabajo conjunto para brindar soluciones a quienes requieren asistencia. La campaña contó con el respaldo y la participación activa de entidades, como la Fundación Abrazo, la Casa de la Bendición de Calzada, la Parroquia Nuestra Señora de Luján, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Adrogué y Longchamps, la Organización No Gubernamental (ONG) Fueguitos, el Campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown y las Cámaras de Comercio de Burzaco, Rafael Calzada y Almirante Brown, entre otras .

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