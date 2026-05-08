Desmantelaron desarmadero ilegal con vehículos de competición en San Vicente

Se desarticuló una base de operaciones dedicada al robo, corte y comercialización de autopartes. Entre el material incautado se hallaron unidades de carrera, camiones y motores con numeración adulterada.
Un operativo policial culminó con el desmantelamiento de un desarmadero ilegal en San Vicente que funcionaba como centro logístico para el procesamiento de vehículos robados. La investigación, que incluyó tareas de inteligencia y el análisis de material audiovisual, permitió identificar un predio donde se realizaba el corte de carrocerías y la adulteración de numeraciones de motor para su posterior venta en el mercado negro. El allanamiento permitió encontrar vehículos particulares con pedido de secuestro activo, camiones y motocicletas en distintas etapas de desguace.
Uno de los puntos más llamativos del operativo fue el hallazgo de autos de competición. Esas unidades, según precisaron las fuentes policiales, formaban parte del inventario ilegal que manejaba la organización. Su existencia sugiere una ramificación específica delictiva orientada a un nicho de mercado de alta complejidad.
Además de las unidades completas, el personal policial incautó motores con numeración suprimida, maquinaria de corte y documentación apócrifa. Los responsables de la actividad clandestina fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial. Las ocho personas implicadas enfrentan cargos por infracción a la Ley 25.761 (Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes), encubrimiento agravado y adulteración de numeración de objetos registrados.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó: "Ya están tras las rejas. Ahora, que rindan cuentas ante la Justicia". La Justicia ahora deberá determinar el alcance de la red y si existen conexiones con otros desarmaderos de la zona sur del Conurbano. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este golpe afecta directamente la rentabilidad del robo de automotores en la región, una modalidad delictiva que se sustenta en este tipo de centros de acopio y transformación ilegal.
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