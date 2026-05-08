Desmantelaron desarmadero ilegal con vehículos de competición en San Vicente

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó: "Ya están tras las rejas. Ahora, que rindan cuentas ante la Justicia". La Justicia ahora deberá determinar el alcance de la red y si existen conexiones con otros desarmaderos de la zona sur del Conurbano. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este golpe afecta directamente la rentabilidad del robo de automotores en la región, una modalidad delictiva que se sustenta en este tipo de centros de acopio y transformación ilegal.