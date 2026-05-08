Realizarán el Primer Encuentro de Cerámica en Adrogué

Se desarrollará este sábado desde las 16 en la Casa de la Cultura, Esteban Adrogué 1224, organizada por el Municipio.
La Casa de la Cultura -Esteban Adrogué 1224, Adrogué- será sede este sábado del primer Encuentro de Cerámica. La iniciativa, de carácter abierto y gratuito y organizada por el Municipio, está diseñada como un espacio de visibilización y fortalecimiento para un sector que combina el arte, el oficio y la identidad cultural de la región. Reunirá a responsables de talleres, docentes, alumnos y gestores culturales, quienes compartirán conocimientos y darán un diagnóstico del estado actual de la actividad y trazar líneas de acción que impulsen el desarrollo del sector.
La jornada comenzará a las 16 con la disertación de Federico Prieto. Luego se realizará la presentación "Producción cerámica de objetos utilitarios", a cargo de Gastón Contreras, director del Museo Arqueológico Municipal Jallpha Kalchaki de San Carlos (Salta), junto a Gabriela Moleres y Pedro Crispo, especialistas en la materia, quienes profundizarán en la funcionalidad y estética de la cerámica en la vida cotidiana.
Desde el área cultural de la comuna, destacaron que este tipo de encuentros permiten "visibilizar el trabajo de los ceramistas y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del sector". En este sentido, la propuesta busca que la cerámica no sea vista solo como un objeto decorativo, sino como una expresión de la identidad territorial de Almirante Brown. En el cierre habrá una ronda de intercambio entre los talleres y ceramistas locales participantes.
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