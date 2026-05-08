Realizarán el Primer Encuentro de Cerámica en Adrogué

La Casa de la Cultura -Esteban Adrogué 1224, Adrogué- será sede este sábado del primer Encuentro de Cerámica. La iniciativa, de carácter abierto y gratuito y organizada por el Municipio, está diseñada como un espacio de visibilización y fortalecimiento para un sector que combina el arte, el oficio y la identidad cultural de la región. Reunirá a responsables de talleres, docentes, alumnos y gestores culturales, quienes compartirán conocimientos y darán un diagnóstico del estado actual de la actividad y trazar líneas de acción que impulsen el desarrollo del sector.