Detuvieron al jefe de Bomberos Voluntarios de Glew

Sin embargo, ante el avance de las actuaciones judiciales, la entidad dispuso el desplazamiento del acusado. A través de un segundo comunicado, la comisión directiva informó que Lescano fue apartado de su cargo y ya no ejerce funciones dentro de la Jefatura. Asimismo, precisó que, para asegurar el normal funcionamiento operativo y administrativo, el segundo jefe, oficial inspector Mariano Guevara, asumió la conducción del cuerpo activo. La investigación se encuentra bajo la órbita de las autoridades judiciales, quienes llevan adelante las pericias balísticas y la toma de declaraciones correspondientes para determinar fehacientemente las circunstancias y las responsabilidades penales del caso.