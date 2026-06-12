Detuvieron al jefe de Bomberos Voluntarios de Glew

Daniel Lescano está acusado el delito de homicidio en grado de tentativa, tras dispararle con un arma de fuego a un empleado del taller mecánico que posee en Guernica.
El jefe del cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew, Daniel Lescano, fue detenido, por el delito de homicidio en grado de tentativa. El arresto se produjo luego de un incidente de violencia armada registrado en Guernica, partido de Presidente Perón, presuntamente motivado por un conflicto de índole laboral y económico. De acuerdo con las fuentes policiales y judiciales ligadas al caso, el imputado habría mantenido una fuerte discusión con un empleado en el taller mecánico que posee en esa ciudad.
En medio de la disputa, el acusado extrajo un arma de fuego y efectuó disparos contra la víctima, quien logró sobrevivir al ataque y permanece internado en el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. Tras la correspondiente denuncia y la recolección de testimonios, las autoridades competentes ordenaron la detención inmediata de Lescano.
Tras difundirse el hecho, la comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew emitió dos comunicados para fijar la postura de la entidad. Señaló que los hechos investigados corresponden estrictamente a una situación ocurrida fuera del ámbito bomberil, en circunstancias totalmente ajenas al servicio y al ejercicio de las funciones del implicado dentro de la asociación. Luego expresó su respeto por el debido proceso legal y el principio de presunción de inocencia, solicitando prudencia en el tratamiento de la información.
Sin embargo, ante el avance de las actuaciones judiciales, la entidad dispuso el desplazamiento del acusado. A través de un segundo comunicado, la comisión directiva informó que Lescano fue apartado de su cargo y ya no ejerce funciones dentro de la Jefatura. Asimismo, precisó que, para asegurar el normal funcionamiento operativo y administrativo, el segundo jefe, oficial inspector Mariano Guevara, asumió la conducción del cuerpo activo. La investigación se encuentra bajo la órbita de las autoridades judiciales, quienes llevan adelante las pericias balísticas y la toma de declaraciones correspondientes para determinar fehacientemente las circunstancias y las responsabilidades penales del caso.
Por su parte, las autoridades de la institución de los Bomberos de Glew reafirmaron su compromiso con la transparencia, la ética institucional y el servicio a la comunidad, asegurando que el cuartel central y sus dependencias operan con total normalidad para dar respuesta a los requerimientos de los vecinos de la zona.
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