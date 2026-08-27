La Feria del Libro de Almirante Brown llega al Parque Don Orione

Una nueva edición de "FILAB en Mi Barrio", el programa itinerante enmarcado en la celebración por los diez años de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), se llevará a cabo este viernes de 9 a 18 y el sábado de 14 a 20 en la localidad de San Francisco de Asís, con entrada libre y gratuita. Tendrá como sede el Parque Don Orione, en Avenida Eva Perón al 2000.