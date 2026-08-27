La Feria del Libro de Almirante Brown llega al Parque Don Orione

La iniciativa municipal se presentará este viernes de 9 a 18 y el sábado de 14.20, con entrada libre y gratuita.
Una nueva edición de "FILAB en Mi Barrio", el programa itinerante enmarcado en la celebración por los diez años de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), se llevará a cabo este viernes de 9 a 18 y el sábado de 14 a 20 en la localidad de San Francisco de Asís, con entrada libre y gratuita. Tendrá como sede el Parque Don Orione, en Avenida Eva Perón al 2000.
La propuesta busca descentralizar la oferta cultural e impulsar el acceso a la literatura a través de espacios expositivos con stands de editoriales regionales, librerías locales, presentaciones de autores y espectáculos artísticos orientados a público de todas las edades. Desde la comuna destacaron que este formato barrial se desarrolla de manera complementaria a la tradicional edición central del encuentro, que año a año mantiene su predio principal en Adrogué.