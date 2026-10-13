Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown no lograron rescatar a un hombre que quedó atrapado por las llamas en una casa en Davel y Alvear.
Dos incendios de vivienda declarados con escasa diferencia horaria movilizaron a los servicios de emergencia en el partido de Almirante Brown, registrándose una víctima fatal en Longchamps y graves destrozos materiales en una propiedad del Barrio San José. El hecho de mayor gravedad ocurrió en una finca en Davel y Alvear, en Longchamps. Por causas que se encuentran bajo peritaje, el fuego se propagó velozmente en el interior de la finca, donde un hombre no logró salir a tiempo y falleció en el lugar.
Casi en simultáneo, un segundo foco ígneo afectó a una casa ubicada sobre la esquina de 30 de Septiembre y Chubut, en San José. En ese caso, el accionar de las llamas dañó severamente uno de los ambientes de la estructura antes de ser controlado. En ambos siniestros combatieron las llamas integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, acompañados por efectivos policiales, quienes preservaron las zonas para las correspondientes tareas periciales. Las causas del origen del fuego en ambos inmuebles permanecen en proceso de investigación judicial.