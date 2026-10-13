Casi en simultáneo, un segundo foco ígneo afectó a una casa ubicada sobre la esquina de 30 de Septiembre y Chubut, en San José. En ese caso, el accionar de las llamas dañó severamente uno de los ambientes de la estructura antes de ser controlado. En ambos siniestros combatieron las llamas integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, acompañados por efectivos policiales, quienes preservaron las zonas para las correspondientes tareas periciales. Las causas del origen del fuego en ambos inmuebles permanecen en proceso de investigación judicial.