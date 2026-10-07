Jornada para niñas de 10 a 12 años en la Universidad Nacional Guillermo Brown

La coordinación del encuentro en el distrito estuvo a cargo de la licenciada en Enseñanza de la Matemática Fernanda Rodríguez, primera graduada de la institución, junto con el equipo docente de la casa de estudios. Por su parte, el secretario de Extensión de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko, señaló: "Es muy trascendente lo que estamos viviendo hoy acá en la Universidad, en esta jornada en red con muchas otras instituciones dedicadas a derribar estereotipos, contribuir a cerrar brechas de género y generar posibilidades. De la mano de nuestros docentes y talleristas queremos, que estas niñas se sientan capaces de pensar, soñar y crear".