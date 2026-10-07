Jornada para niñas de 10 a 12 años en la Universidad Nacional Guillermo Brown

Se efectuaron los Talleres STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) Ada Lovelace.
En la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) se realizó una nueva edición de la Jornada Latinoamericana de Talleres STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) Ada Lovelace, una propuesta pedagógica orientada a promover la aproximación de niñas de entre 10 y 12 años mediante distintos abordajes. Por cuarto año consecutivo, la UNaB formó parte de la red regional que reunió a más de 3.000 participantes en 119 sedes distribuidas en Argentina, Colombia, Ecuador y otros países de Latinoamérica. Las pequeñas concretaron ensayos prácticos en las aulas y mantuvieron intercambios por videoconferencia con grupos de trabajo emplazados en Rafaela (provincia de Santa Fe) y en diversos puntos del continente.
La coordinación del encuentro en el distrito estuvo a cargo de la licenciada en Enseñanza de la Matemática Fernanda Rodríguez, primera graduada de la institución, junto con el equipo docente de la casa de estudios. Por su parte, el secretario de Extensión de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko, señaló: "Es muy trascendente lo que estamos viviendo hoy acá en la Universidad, en esta jornada en red con muchas otras instituciones dedicadas a derribar estereotipos, contribuir a cerrar brechas de género y generar posibilidades. De la mano de nuestros docentes y talleristas queremos, que estas niñas se sientan capaces de pensar, soñar y crear".
Celeste, mamá de Juana, señaló: "Para mí, como madre de una hija que va a ser una mujer, es súper importante. Ya tiene muy marcado qué es lo que quiere y necesitamos estas cosas. Que las chicas se formen". En tanto, Alejandro, papá de Elena, contó que "cuando encontramos que había un lugar aquí era increíble, no lo podíamos creer. Que tengan acceso desde tan chicos al ambiente universitario me parece un incentivo muy bueno para los nenes", contó.
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