La justicia otorgó una prórroga de un año al Instituto Almafuerte de Esteban Echeverría

La resolución de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora frena el cese de actividades derivado de la disolución de su sociedad administradora y resguarda la escolaridad de 1.400 alumnos y el puesto de 130 trabajadores.
La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora otorgó una prórroga de un año para el funcionamiento del Instituto Almafuerte, de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. La medida frena temporalmente el cierre del establecimiento a raíz de una liquidación societaria, garantizando la continuidad escolar de 1.400 alumnos de los tres niveles educativos y la fuente laboral de 130 trabajadores docentes y auxiliares.
El conflicto legal surgió de un litigio comercial entre los integrantes de la sociedad de hecho que administra la institución desde hace más de una década. A pesar de que en primera instancia se había desestimado el cese de actividades, ante un recurso presentado por la institución, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Lomas de Zamora revocó ese criterio y dispuso la disolución de la sociedad comercial con fecha límite al 31 de diciembre de este año.
Esa resolución impidió las matriculaciones para el próximo ciclo lectivo, lo que desencadenó el estado de alerta en la comunidad educativa. Frente a este escenario, familias, egresados y personal del colegio realizaron manifestaciones y concentraciones en las inmediaciones del edificio escolar para exigir una salida legal que resguardara el derecho a la educación y la trayectoria de la institución, fundada en 1960. La prórroga por 12 meses brinda un margen de tiempo para que las partes involucradas, los apoderados legales y las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense aborden una alternativa de gestión o regularización institucional que evite la clausura definitiva al término del nuevo plazo establecido.