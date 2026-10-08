La justicia otorgó una prórroga de un año al Instituto Almafuerte de Esteban Echeverría

Esa resolución impidió las matriculaciones para el próximo ciclo lectivo, lo que desencadenó el estado de alerta en la comunidad educativa. Frente a este escenario, familias, egresados y personal del colegio realizaron manifestaciones y concentraciones en las inmediaciones del edificio escolar para exigir una salida legal que resguardara el derecho a la educación y la trayectoria de la institución, fundada en 1960. La prórroga por 12 meses brinda un margen de tiempo para que las partes involucradas, los apoderados legales y las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense aborden una alternativa de gestión o regularización institucional que evite la clausura definitiva al término del nuevo plazo establecido.