Peritos de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires relevaron elementos para determinar el punto de origen del foco ígneo y precisar si el deceso se produjo por la inhalación de humo o por la acción directa de las llamas. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 el Departamento Judicial Lomas de Zamora, que dispuso la realización de la autopsia y caratuló la causa como averiguación de causales de muerte e incendio.