El fuego se originó cuando se realizaban tareas de soldadura para reparar una maquinaria del establecimiento.
El copropietario de la Panificadora del Sur, Ezequiel Faelia, de 41 años, falleció a raíz de un incendio en la planta del Parque Industrial de Burzaco. El siniestro se originó en el predio de Madariaga y Caferata, cuando varios obreros realizaban tareas de soldadura para reparar una maquinaria del establecimiento. Ante la rápida propagación de las llamas, el personal evacuó el inmueble en forma urgente, pero el hombre habría quedado atrapado en el galpón.
Tras el alerta, se desplazaron cuatro dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, una de Esteban Echeverría y otra de Lomas de Zamora. También brindaron asistencia ambulancias del SAME, Defensa Civil y efectivos de la Policía Bonaerense. Tras las tareas de extinción y control del fuego para evitar su propagación a naves colindantes, los servidores públicos ingresaron al inmueble y hallaron el cuerpo sin vida del hombre.
Peritos de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires relevaron elementos para determinar el punto de origen del foco ígneo y precisar si el deceso se produjo por la inhalación de humo o por la acción directa de las llamas. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 el Departamento Judicial Lomas de Zamora, que dispuso la realización de la autopsia y caratuló la causa como averiguación de causales de muerte e incendio.
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