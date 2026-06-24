El Municipio financiará viaje de estudiantes del Instituto de Formación Docente 41 de Adrogué

La iniciativa Proyecto Viajes 41, convoca a estudiantes de las diferentes carreras de formación docente que dicta el instituto. A través de esta experiencia, los futuros profesores realizan recorridos por diversos entornos ecológicos, desarrollan trabajos interdisciplinarios de investigación científica y entablan vínculos de colaboración directa con las comunidades educativas insertas en dichos contextos. Para este año, el cronograma de actividades de los estudiantes prevé el traslado a la provincia de Misiones, donde visitarán y relevarán el Parque Nacional Iguazú, las Ruinas de San Ignacio y una escuela de la comunidad guaraní, y se trasladarán a Corrientes para hacer lo propio con la Central Hidroeléctrica Yacyretá.