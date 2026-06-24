El Municipio financiará viaje de estudiantes del Instituto de Formación Docente 41 de Adrogué

Viajarán a Misiones, donde visitarán el Parque Nacional Iguazú, las Ruinas de San Ignacio y una escuela de la comunidad guaraní, y se trasladarán a Corrientes para hacer lo propio con la Central Hidroeléctrica Yacyretá.
El Municipio de Almirante Brown dispuso un esquema de acompañamiento y asistencia financiera destinado a la Asociación Cooperadora del Instituto Superior de Formación Docente 41 de Adrogué. El aporte económico tiene como propósito facilitar la organización y concreción del viaje anual de estudios que la institución superior browniana implementa de manera ininterrumpida desde 2012. La entrega del subsidio en la Casa Municipal de la Cultura. El encuentro fue presidido por la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, quienes recibieron a los representantes de la cooperadora del establecimiento.
La iniciativa Proyecto Viajes 41, convoca a estudiantes de las diferentes carreras de formación docente que dicta el instituto. A través de esta experiencia, los futuros profesores realizan recorridos por diversos entornos ecológicos, desarrollan trabajos interdisciplinarios de investigación científica y entablan vínculos de colaboración directa con las comunidades educativas insertas en dichos contextos. Para este año, el cronograma de actividades de los estudiantes prevé el traslado a la provincia de Misiones, donde visitarán y relevarán el Parque Nacional Iguazú, las Ruinas de San Ignacio y una escuela de la comunidad guaraní, y se trasladarán a Corrientes para hacer lo propio con la Central Hidroeléctrica Yacyretá.
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