Alarma por hallazgo de granada en el Parque Industrial de Almirante Brown

Personal de la Dirección de Explosivos de la Policía Bonaerense constató que el elemento no se encontraba en condiciones de detonar, por lo que se procedió a su retiro sin registrarse heridos ni incidentes.

El hallazgo de una granada de mano en el Parque Industrial de Almirante Brown determinó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia. Efectivos de la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se hicieron presentes en el lugar para tomar el control de la situación. Los peritos de la fuerza llevaron a cabo las correspondientes tareas de evaluación sobre el objeto y determinaron que el artefacto no se encontraba en condiciones de detonar, lo que llevó tranquilidad a los operarios y al personal del complejo.