Lanzan plan para el saneamiento de cursos de agua de Lomas de Zamora

El Municipio de Lomas de Zamora, a través de su Secretaría de Ambiente, puso en marcha del Plan Cuencas de la Comunidad, una herramienta de gestión territorial diseñada para optimizar el saneamiento integral de los cursos de agua que atraviesan el distrito. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín y su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expusieron los lineamientos del programa presidido por la bióloga Agostina Pecile, cuyo propósito central es mejorar las condiciones de habitabilidad y salud en los barrios periféricos mediante intervenciones directas sobre la infraestructura hídrica y la preservación de los ecosistemas fluviales.