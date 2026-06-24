Lanzan plan para el saneamiento de cursos de agua de Lomas de Zamora

Cuadrillas utilizan maquinaria pesada y el trabajo manual. Habrá campañas de concientización para que los vecinos no arrojen basura en los mismos.
El Municipio de Lomas de Zamora, a través de su Secretaría de Ambiente, puso en marcha del Plan Cuencas de la Comunidad, una herramienta de gestión territorial diseñada para optimizar el saneamiento integral de los cursos de agua que atraviesan el distrito. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín y su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expusieron los lineamientos del programa presidido por la bióloga Agostina Pecile, cuyo propósito central es mejorar las condiciones de habitabilidad y salud en los barrios periféricos mediante intervenciones directas sobre la infraestructura hídrica y la preservación de los ecosistemas fluviales.
Las acciones de las cuadrillas municipales comprenden labores de desobstrucción y limpieza en las cuencas. Combinan el empleo de maquinaria pesada para remover sedimentos y residuos de gran porte depositados en el fondo con trabajos de limpieza manual en los sectores marginales y de difícil acceso de los arroyos. Otermín calificó el inicio del plan como un hito para el distrito, orientado a abordar la gestión de los cauces como una pieza central para el ordenamiento del territorio, la adaptación frente a la crisis climática y la planificación urbana futura.
Por su parte, Vilar remarcó que el programa busca dar respuesta a las problemáticas que conlleva la contaminación sobre los cauces de agua en términos de salud y de riesgo de inundaciones. En ese sentido, la funcionaria provincial destacó la importancia de construir esquemas que permitan el desarrollo comunitario atendiendo la complejidad del contexto actual y reduciendo la vulnerabilidad de las poblaciones adyacentes a las cuencas.
La sustentabilidad del plan se complementa con un enfoque ecológico basado en el monitoreo permanente de los cauces para evaluar sus niveles de escurrimiento y anticipar contingencias ante eventos climáticos severos. Asimismo, los equipos ambientales ejecutan tareas de forestación en los márgenes hídricos empleando plantas acuáticas nativas, una técnica que contribuye a la estabilización de los suelos contra la erosión, promueve la oxigenación del agua y favorece la recuperación de la biodiversidad autóctona en el entorno urbano.
Para asegurar la efectividad de las obras hidráulicas, habrá campañas de concientización puerta a puerta para instruir a los vecinos sobre la correcta disposición de los residuos domiciliarios, evitando que los desechos obstruyan las vías de escurrimiento. Con el objetivo de desalentar la conformación de basurales a cielo abierto, el Estado local avanza en la instalación de cestos de basura domiciliarios en puntos críticos de las barriadas populares y coloca cartelería de señalización en espacios públicos estratégicos para promover hábitos ciudadanos responsables en el cuidado del entorno compartido.
comentar