Homenaje al Almirante Guillermo Brown por el 249° aniversario de su nacimiento

El diputado provincial Mariano Cascallares afirmó que "es una de las figuras más importantes de nuestra historia".
En el Municipio de Almirante Brown rindieron homenaje al Almirante Guillermo Brown, al cumplirse el 249° aniversario de su nacimiento, en la plaza que lleva su nombre en Adrogué.Reconocido como el padre de la Armada Argentina y el máximo exponente de las glorias navales de la Patria, fue evocado por la comunidad en un acto encabezado por el intendente interino, Juan Fabiani, junto a la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.
“Guillermo Brown es una de las figuras más importantes de nuestra historia. Su legado de valentía y entrega por la Patria nos inspira todos los días y constituye un orgullo para las vecinas y los vecinos de nuestro querido Almirante Brown”, sostuvo el diputado provincial Mariano Cascallares.
Nacido en Foxford, Irlanda, el 22 de junio de 1777, Guillermo Brown se convirtió en el primer almirante de la fuerza naval de las Provincias Unidas del Río de la Plata, siendo una de las figuras más trascendentes y estratégicas de la emancipación hispanoamericana. Su audacia en las guerras de la independencia y su férrea defensa de la soberanía nacional en el mar le valieron un lugar de honor en el panteón de los grandes libertadores de América. Entre sus principales hazañas militares resalta la célebre Batalla de Los Pozos, librada en 1826 frente a las costas de Buenos Aires, oportunidad en la que su ingenio táctico le permitió guiar a la escuadra nacional hacia una victoria histórica contra la armada del Imperio del Brasil.
En el marco del aniversario, se entregó la personería jurídica como entidad de bien público a la Asociación Civil Cultural Browniana. Asimismo, la institución recibió la declaración de interés legislativo otorgada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un respaldo que jerarquiza las tareas de investigación y divulgación de la epopeya marítima argentina.
La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, seguida por el Himno de Irlanda, rindiendo honores a la tierra natal del héroe que adoptó el suelo rioplatense como propio. Posteriormente, se realizó una invocación religiosa y acción de gracias, y luego la colocación de una ofrenda floral al pie de su monumento y el correspondiente minuto de silencio en memoria de los marinos caídos en servicio de la Patria.
Estudiantes locales tuvieron a su carga la lectura de fragmentos alusivos y ensayos biográficos que repasaron las arengas y combates del marino. En el cierre hubo presentaciones artísticas. De la conmemoración formaron parte también el presidente del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars; el presidente del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio, Emilio Klubus; y el presidente de la Asociación Civil Cultural Browniana, Julio César Mom Von Kotsch.
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