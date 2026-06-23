Homenaje al Almirante Guillermo Brown por el 249° aniversario de su nacimiento

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, seguida por el Himno de Irlanda, rindiendo honores a la tierra natal del héroe que adoptó el suelo rioplatense como propio. Posteriormente, se realizó una invocación religiosa y acción de gracias, y luego la colocación de una ofrenda floral al pie de su monumento y el correspondiente minuto de silencio en memoria de los marinos caídos en servicio de la Patria.

Estudiantes locales tuvieron a su carga la lectura de fragmentos alusivos y ensayos biográficos que repasaron las arengas y combates del marino. En el cierre hubo presentaciones artísticas. De la conmemoración formaron parte también el presidente del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars; el presidente del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio, Emilio Klubus; y el presidente de la Asociación Civil Cultural Browniana, Julio César Mom Von Kotsch.