Realizarán una marcha de antorchas en Fiorito contra las adicciones

Se efectuará el viernes desde las 18 en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en Villa Fiorito se realizará el viernes una marcha de antorchas organizada por la Fundación Vida Nueva -integrada a la red de los Hogares de Cristo- que busca visibilizar la problemática de las adicciones y convocar a los vecinos bajo un mensaje de acompañamiento y asistencia social.
La concentración comenzará a las 18 en la estación de trenes de Fiorito, sin servicio desde el 4 de agosto de 2017. Los participantes recorrerán las calles hasta el Santuario de los Santos Latinoamericanos, en Autopista Presidente Perón (ex Camino Negro) y Quesada, en las inmediaciones del Puente La Noria. La movilización, que este año se efectuará bajo el lema "Cuando cae la noche, María nos ilumina", contará con el acompañamiento de la Iglesia local. Estará el obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, quien caminará junto a los laicos, delegados barriales y familias afectadas por la problemática del narcotráfico y el consumo de sustancias.
Los coordinadores de la Fundación Vida Nueva señalaron que el propósito central de la actividad es instalar en la agenda pública la necesidad de abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva de contención institucional y comunitaria. Según expresaron a través de sus canales de difusión, la intención de la caminata es trasladar un mensaje de esperanza y visibilizar las herramientas de acompañamiento en tiempos donde numerosos sectores de la población se encuentran vulnerados por este flagelo.
Desde la entidad organizadora hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad diocesana y a los residentes de los barrios periféricos de Lomas de Zamora, solicitando a los asistentes concurrir con velas o antorchas para iluminar el trayecto previsto hasta el santuario. Se prevé que el cierre de la jornada incluya una bendición e intervenciones alusivas a la labor de los centros de rehabilitación barriales.
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