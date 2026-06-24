Realizarán una marcha de antorchas en Fiorito contra las adicciones

La concentración comenzará a las 18 en la estación de trenes de Fiorito, sin servicio desde el 4 de agosto de 2017. Los participantes recorrerán las calles hasta el Santuario de los Santos Latinoamericanos, en Autopista Presidente Perón (ex Camino Negro) y Quesada, en las inmediaciones del Puente La Noria. La movilización, que este año se efectuará bajo el lema "Cuando cae la noche, María nos ilumina", contará con el acompañamiento de la Iglesia local. Estará el obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, quien caminará junto a los laicos, delegados barriales y familias afectadas por la problemática del narcotráfico y el consumo de sustancias.