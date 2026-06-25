El obispo de Lomas de Zamora se reunió con intendentes

Tras la reunión, Otermín agradeció "la labor extraordinaria" que realiza la Iglesia por la dignidad de las familias, "no solo desde la fe sino también garantizando sus necesidades materiales en un contexto social que nos duele y golpea de lleno el corazón de nuestros barrios". Por su parte, Mantegazza manifestó: "En tiempos complejos, fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, la Iglesia y las organizaciones de la comunidad es fundamental para llegar con más respuestas a cada familia. Gracias a Cáritas y a todas las personas que, con compromiso, solidaridad y vocación de servicio, sostienen una tarea invaluable en nuestros barrios".