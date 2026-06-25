El obispo de Lomas de Zamora se reunió con intendentes

Del encuentro participaron los jefes comunales de ese distrito, Almirante Brown, San Vicente y Ezeiza.
El obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, mantuvo un encuentro con intendentes del Sur del conurbano. Organizado por Cáritas Diocesana, tuvo como propósito evaluar la coyuntura social actual, compartir experiencias de asistencia territorial y delinear estrategias conjuntas frente a la creciente vulnerabilidad que afecta a los barrios de la periferia.
La actividad se desarrolló en la capilla Sagrada Familia de Betharram de Adrogué. Asistieron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Juan Fabiani (interino de Almirante Brown), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gastón Granados (Ezeiza), junto al presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko; el director de Cáritas diocesana, Jorge Gómez; y miembros del clero diocesano. El encuentro comenzó con un momento de oración y acción de gracias, "durante el cual los participantes renovaron su compromiso con el servicio solidario y el acompañamiento a las personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad", según se señaló.
En ese marco, las autoridades de Cáritas expusieron las Líneas de Acción 2025-2028, un plan estratégico trienal diseñado con bases técnicas para el monitoreo de la pobreza, el sostenimiento de comedores, el acompañamiento de las trayectorias de aprendizaje y la optimización de los recursos que se distribuyen a través de capillas, parroquias y centros comunitarios. Permitieron a los jefes comunales tomar conocimiento de los indicadores de asistencia que despliega la Iglesia, valorando el rol del voluntariado laico como una red de contención primaria.
Tras la reunión, Otermín agradeció "la labor extraordinaria" que realiza la Iglesia por la dignidad de las familias, "no solo desde la fe sino también garantizando sus necesidades materiales en un contexto social que nos duele y golpea de lleno el corazón de nuestros barrios". Por su parte, Mantegazza manifestó: "En tiempos complejos, fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, la Iglesia y las organizaciones de la comunidad es fundamental para llegar con más respuestas a cada familia. Gracias a Cáritas y a todas las personas que, con compromiso, solidaridad y vocación de servicio, sostienen una tarea invaluable en nuestros barrios".
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