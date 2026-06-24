Presentan amparo colectivo para exigir medidas urgentes en cruce ferroviario

Ubicado a la altura de la calle Boedo y su continuación Fonrouge con las vías de la Línea General Roca, junto a la estación Lomas de Zamora.
Con el objetivo de resguardar la integridad física y el derecho a la vida de miles de ciudadanos, se presentó una Acción de Amparo Colectivo Preventivo con solicitud de medida cautelar urgente ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora 3. La presentación , a través del expediente 028466/2026, apunta a revertir la situación de extrema peligrosidad que presenta el paso a nivel ubicado a la altura de la calle Boedo y su continuación Fonrouge con las vías de la Línea General Roca (LGR), junto a la estación Lomas de Zamora, donde se han registrado accidentes fatales.
La medida fue impulsada por el abogado y concejal local Alejandro Trotta de la UCR, con el acompañamiento del ex edil Jorge Villalba de la Coalición Cívica-ARI. Hace más de 5 años que venimos solicitando a las autoridades de Trenes Argentinos una acción concreta que definitivamente lleve a salvaguardar la vida de aquellos que cruzan", explicaron los impulsores de la demanda, quienes desde noviembre de 2021 acompañan a los damnificados mediante expedientes ante ministerios nacionales y el Gobierno nacional, sin haber obtenido respuestas efectivas hasta la fecha.
De acuerdo con los fundamentos del amparo, el cruce de Boedo-Fonrouge se consolidó como un punto crítico debido a un flujo peatonal masivo en horarios pico, agravado por deficiencias de infraestructura y un entorno urbano desordenado. El documento judicial expone que los dispositivos preventivos actuales resultan "manifiestamente insuficientes e ineficaces" ante la envergadura del riesgo. En la actualidad, el sistema de seguridad se reduce únicamente a la intervención de banderilleros manuales, el uso de silbatos y alarmas sonoras.
Asimismo, la vulnerabilidad de los peatones se incrementa por factores externos de distracción visual y auditiva, tales como la presencia de puestos ambulantes, el comercio informal, aglomeraciones permanentes, obstrucciones visuales y una iluminación deficiente en el área.
Frente a la posibilidad latente de que ocurran nuevos siniestros, el amparo solicita el dictado inmediato de una medida cautelar innovativa para mitigar el riesgo mientras se debate la cuestión de fondo. Entre las acciones de emergencia requeridas al magistrado interviniente figuran: disponer de banderilleros en tres turnos operativos diarios para cubrir de forma permanente la franja horaria de circulación; instalar vallados provisionales sobre las calzadas para ordenar el flujo de personas y evitar cruces imprudentes; colocar luminarias reforzadas, balizas de peligro y cartelería preventiva de alto impacto; e intensificar de manera inmediata los controles urbanos sobre la venta ambulante y cualquier estructura que obstaculice la visibilidad del paso de las formaciones ferroviarias.
Paralelamente, los concejales exigieron al Juzgado la convocatoria urgente a una audiencia informativa y conciliatoria entre los organismos demandados -Trenes Argentinos Operaciones, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la propia comuna- a fin de coordinar estudios técnicos para la instalación de barreras automáticas. No obstante, los demandantes recordaron que la solución definitiva respaldada por la comunidad es el proyecto de soterramiento del paso peatonal, un reclamo histórico que ya cuenta con el aval de miles de firmas de vecinos de la región.
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