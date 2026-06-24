Presentan amparo colectivo para exigir medidas urgentes en cruce ferroviario

Frente a la posibilidad latente de que ocurran nuevos siniestros, el amparo solicita el dictado inmediato de una medida cautelar innovativa para mitigar el riesgo mientras se debate la cuestión de fondo. Entre las acciones de emergencia requeridas al magistrado interviniente figuran: disponer de banderilleros en tres turnos operativos diarios para cubrir de forma permanente la franja horaria de circulación; instalar vallados provisionales sobre las calzadas para ordenar el flujo de personas y evitar cruces imprudentes; colocar luminarias reforzadas, balizas de peligro y cartelería preventiva de alto impacto; e intensificar de manera inmediata los controles urbanos sobre la venta ambulante y cualquier estructura que obstaculice la visibilidad del paso de las formaciones ferroviarias.

Paralelamente, los concejales exigieron al Juzgado la convocatoria urgente a una audiencia informativa y conciliatoria entre los organismos demandados -Trenes Argentinos Operaciones, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la propia comuna- a fin de coordinar estudios técnicos para la instalación de barreras automáticas. No obstante, los demandantes recordaron que la solución definitiva respaldada por la comunidad es el proyecto de soterramiento del paso peatonal, un reclamo histórico que ya cuenta con el aval de miles de firmas de vecinos de la región.