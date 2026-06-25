Reactivaron la construcción de una estación entre Burzaco y Longchamps

La obra a cargo del Municipio contempla la construcción de dos andenes elevados enfrentados, un cruce bajo nivel peatonal y distintas dependencias.
El Municipio de Almirante Brown reactivó la construcción de la estación de trenes de la Universidad Guillermo Brown. La obra se concreta a partir de un nuevo proceso de licitación pública impulsado y financiado íntegramente por la administración local. La nueva parada de la Línea General Roca (LGR) estará ubicada entre Burzaco y Longchamps. El proyecto facilitará el transporte diario de más de 6 mil estudiantes que asisten a la casa de altos estudios y mejorará el acceso al Parque Industrial de Burzaco.
Al respecto, el diputado provincial Mariano Cascallares expresó: "La nueva estación ferroviaria es una gran noticia para miles de vecinos y vecinas. Se trata de una megaobra que mejorará la conectividad en toda esa zona, integrando a numerosos barrios, a nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown y al Parque Industrial de Burzaco". Y subrayó que "con esta obra estamos haciendo historia ya que la última estación ferroviaria se creó en Almirante Brown hace 115 años, cuando se puso en funcionamiento la estación de Longchamps".
El proyecto contempla la edificación de dos andenes elevados laterales enfrentados y la excavación de un paso bajo nivel peatonal para garantizar el cruce seguro de los usuarios. Asimismo, los pliegos de la obra incluyen la renovación integral de las vías en el área de influencia, la instalación de sistemas de señalización de última generación, boleterías, oficinas de control administrativo, luminarias con tecnología LED y módulos terminales para el sistema SUBE. Desde el área de Infraestructura municipal precisaron que las tareas de movimiento de suelo y acopio de materiales se ejecutan bajo un estricto protocolo ambiental, diseñado para preservar el patrimonio arbóreo y forestal preexistente en la zona de las vías.
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