Reactivaron la construcción de una estación entre Burzaco y Longchamps

El proyecto contempla la edificación de dos andenes elevados laterales enfrentados y la excavación de un paso bajo nivel peatonal para garantizar el cruce seguro de los usuarios. Asimismo, los pliegos de la obra incluyen la renovación integral de las vías en el área de influencia, la instalación de sistemas de señalización de última generación, boleterías, oficinas de control administrativo, luminarias con tecnología LED y módulos terminales para el sistema SUBE. Desde el área de Infraestructura municipal precisaron que las tareas de movimiento de suelo y acopio de materiales se ejecutan bajo un estricto protocolo ambiental, diseñado para preservar el patrimonio arbóreo y forestal preexistente en la zona de las vías.