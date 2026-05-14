El presunto líder de una secta rusa cumplirá prisión domiciliaria en San Vicente

Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas y rituales coercitivos, será trasladado desde el penal de Rawson a una vivienda local. La justicia federal fijó una caución de 30 millones de pesos y el uso obligatorio de tobillera electrónica.
En San Vicente hay expectativa ante el arribo de Konstantin Rudnev, de 59 años, un ciudadano de origen ruso acusado por la justicia federal de ser el presunto líder de una organización sectaria dedicada a la trata de personas. El traslado desde el penal de Rawson, en la provinc8ia de Chubut, donde permanecía recluido desde marzo del año pasado, fue autorizado por el juez Gustavo Zapata tras el rechazo de un recurso de la fiscalía por parte del Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca. Rudnev se instalará en una propiedad del distrito bajo un riguroso régimen de detención domiciliaria.
La llegada de Rudnev a San Vicente está sujeta al cumplimiento estricto de una serie de medidas impuestas por la Justicia para garantizar que no exista riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa: el acusado debió depositar la suma de 30 millones de pesos; se dispuso la colocación de una tobillera electrónica con geolocalización las 24 horas; y se le prohíbe la comunicación con las víctimas del proceso. La decisión de fijar domicilio en esa localidad bonaerense genera expectativa en las fuerzas de seguridad locales, que deberán estar al tanto de la vigilancia perimetral del domicilio asignado, coordinada por el sistema de monitoreo federal.
Rudnev fue arrestado en marzo del año pasado, por presuntos delitos vinculados a la trata de personas y rituales sexuales coercitivos, cuando intentaba fugarse desde San Carlos de Bariloche hacia Brasil. Desde entonces permanece en Rawson. Aunque la fiscalía se opuso tenazmente a su salida del penal de máxima seguridad, argumentando la gravedad de los delitos y el peligro de fuga, el magistrado consideró que la prisión domiciliaria -solicitada originalmente en enero- era una medida proporcional para la etapa actual del proceso, dado que la resolución no es definitiva.
El arribo de un detenido de este perfil internacional pone el foco preventivo sobre San Vicente. Si bien el acusado permanecerá dentro de una vivienda particular, la naturaleza de los delitos imputados -vinculados a organizaciones coercitivas- mantiene en alerta a los investigadores, quienes buscan asegurar que el imputado no retome contactos con su estructura desde su nuevo lugar de residencia. Se espera que en los próximos días se complete la logística de traslado desde el sur del país hacia el Gran Buenos Aires para dar inicio efectivo a este nuevo régimen de reclusión.
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