El presunto líder de una secta rusa cumplirá prisión domiciliaria en San Vicente

La llegada de Rudnev a San Vicente está sujeta al cumplimiento estricto de una serie de medidas impuestas por la Justicia para garantizar que no exista riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa: el acusado debió depositar la suma de 30 millones de pesos; se dispuso la colocación de una tobillera electrónica con geolocalización las 24 horas; y se le prohíbe la comunicación con las víctimas del proceso. La decisión de fijar domicilio en esa localidad bonaerense genera expectativa en las fuerzas de seguridad locales, que deberán estar al tanto de la vigilancia perimetral del domicilio asignado, coordinada por el sistema de monitoreo federal.