Llega a Glew la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown

Con más de 40 stands, charlas y actividades para escuelas, busca descentralizar el acceso a la literatura y celebrar la primera década de la actividad municipal.
Glew será la primera sede de la "FILAB (Feria Internacional del Libro de Almirante Brown) en Mi Barrio", una nueva propuesta educativa y cultural impulsada por el Municipio para conmemorar la primera década de esta feria en el distrito. Se desarrollará mañana viernes de 9 a 17 y el sábado de 12 a 18, trasladando la experiencia literaria fuera de su epicentro tradicional en Adrogué para alcanzar de forma directa a las familias y comunidades de los barrios.
El punto de encuentro elegido es el Circuito de Ciclismo y Aerobismo, en Jorge Newbery y Garibaldi. Allí habrá más de 40 stands donde confluirán librerías, editoriales, escritores y artistas invitados. La planificación de la actividad, coordinada por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local, contempla una agenda que incluye charlas, presentaciones de obras y diversas actividades culturales diseñadas para fomentar el hábito de la lectura en alumnos de escuelas de la zona y en el público general.
Desde la cartera educativa local se destacó que la iniciativa busca fortalecer una política pública que pone en valor a la feria como un referente cultural de la región, permitiendo que la producción literaria llegue a cada rincón del distrito. Ese formato itinerante funcionará de manera independiente a la edición central que se celebra anualmente en la Plaza Brown. Tras su paso por Glew, el cronograma oficial ya tiene confirmadas nuevas escalas para los próximos meses.
El recorrido continuará el viernes 12 y sábado 13 de junio en la Plaza Puerto Argentino de Malvinas Argentinas, coincidiendo con el aniversario de esa localidad. Posteriormente, llegará al Parque Don Orione el viernes 28 y sábado 29 de agosto, para finalizar el viernes 4 y sábado 5 de setiembre en la Plaza Madre Teresa de Calcuta de San José. La realización de estos encuentros cuenta con el apoyo de diversas áreas municipales, instituciones educativas y entidades barriales.
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