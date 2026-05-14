Llega a Glew la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown

Con más de 40 stands, charlas y actividades para escuelas, busca descentralizar el acceso a la literatura y celebrar la primera década de la actividad municipal.

Glew será la primera sede de la "FILAB (Feria Internacional del Libro de Almirante Brown) en Mi Barrio", una nueva propuesta educativa y cultural impulsada por el Municipio para conmemorar la primera década de esta feria en el distrito. Se desarrollará mañana viernes de 9 a 17 y el sábado de 12 a 18, trasladando la experiencia literaria fuera de su epicentro tradicional en Adrogué para alcanzar de forma directa a las familias y comunidades de los barrios.