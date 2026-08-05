Inauguraron Salón de Usos Múltiples y entregaron 1.521 escrituras

En un acto encabezado por el gobernador Kicillof, el intendente interino Fabiani y el diputado provincial Cascallares.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al intendente interino de Almirante Brown Juan Fabiani, y el diputado provincial Mariano Cascallares, encabezaron una jornada de trabajo en Longchamps, donde inauguraron el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Rayo de Sol e hicieron entrega de 1.521 escrituras gratuitas a familias del distrito, al Estado municipal y a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). De la actividad participaron también la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, y los ministros provinciales de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.
La construcción del SUM requirió un desembolso de 725 millones de pesos. Estará destinado al dictado de capacitaciones laborales, jornadas de apoyo escolar, disciplinas deportivas y talleres culturales. Asimismo, en el predio funcionarán las actividades del programa socioeducativo Envión. En el marco del encuentro, las autoridades comunales rubricaron la adhesión al programa Libres y Protagonistas, impulsado por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), orientado a la formación de jóvenes con perspectiva de género.
Sobre la concreción del proyecto edilicio y el contexto de financiamiento, Kicillof señaló: "La decisión de llevar a cada uno de los barrios la infraestructura y las obras que necesitan es un compromiso inquebrantable que tiene el Gobierno provincial con su pueblo. Este SUM para la comunidad de Longchamps y la entrega de más de 1.500 escrituras gratuitas son muestras claras de una gestión presente".
Por su parte, Larroque remarcó la importancia del espacio para el sostenimiento de los programas sociales en el territorio: "Este SUM es el resultado de un esfuerzo inmenso que hace la Provincia para seguir acompañando a los vecinos y apoyando a los chicos que forman parte del programa Envión".
La entrega de las 1.521 escrituras se ejecutó a través del programa Mi Escritura, Mi Casa, tramitado de manera conjunta con la Escribanía General de Gobierno. La medida alcanzó a familias de diversos barrios del partido, así como a inmuebles de dominio municipal y al predio de la casa de altos estudios local. Respecto al alcance del plan de regularización, el ministro Juan Martín Mena afirmó: "Esta iniciativa fue creada para reparar una de las desigualdades más grandes que había en nuestra provincia: el derecho a la propiedad tiene que cumplirse para todos, no solo para quienes cuentan con los recursos suficientes para acceder a través del sector privado".
A su turno, Cascallares ponderó el trabajo coordinado entre la provincia y el municipio al señalar que "son muchas las acciones que el municipio y el Gobierno bonaerense llevan adelante en conjunto: tanto el espacio para la comunidad como las escrituras gratuitas son muestras de un modelo de gestión que piensa en la gente". En la misma línea, Juan Fabiani concluyó que la jornada representa "el trabajo articulado con el único fin de poner en el centro de nuestras prioridades las necesidades de los vecinos y vecinas de Almirante Brown".
Por último, Kicillof remarcó: "Frente a un Gobierno nacional que busca entregar nuestras tierras para favorecer a grandes negocios extranjeros, nosotros demostramos que con un Estado presente podemos cumplir con los derechos de miles de familias". "La situación de nuestro país se resuelve cambiando de raíz la política económica y fijando las prioridades donde tienen que estar: primero el trabajo, la salud, la educación, y el bienestar de las familias en los barrios". También concurrieron la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; los subsecretarios de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; y de Deportes, Cristian Cardozo; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; y el senador provincial Federico Fagioli.
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