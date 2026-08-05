Inauguraron Salón de Usos Múltiples y entregaron 1.521 escrituras

La entrega de las 1.521 escrituras se ejecutó a través del programa Mi Escritura, Mi Casa, tramitado de manera conjunta con la Escribanía General de Gobierno. La medida alcanzó a familias de diversos barrios del partido, así como a inmuebles de dominio municipal y al predio de la casa de altos estudios local. Respecto al alcance del plan de regularización, el ministro Juan Martín Mena afirmó: "Esta iniciativa fue creada para reparar una de las desigualdades más grandes que había en nuestra provincia: el derecho a la propiedad tiene que cumplirse para todos, no solo para quienes cuentan con los recursos suficientes para acceder a través del sector privado".

A su turno, Cascallares ponderó el trabajo coordinado entre la provincia y el municipio al señalar que "son muchas las acciones que el municipio y el Gobierno bonaerense llevan adelante en conjunto: tanto el espacio para la comunidad como las escrituras gratuitas son muestras de un modelo de gestión que piensa en la gente". En la misma línea, Juan Fabiani concluyó que la jornada representa "el trabajo articulado con el único fin de poner en el centro de nuestras prioridades las necesidades de los vecinos y vecinas de Almirante Brown".

Por último, Kicillof remarcó: "Frente a un Gobierno nacional que busca entregar nuestras tierras para favorecer a grandes negocios extranjeros, nosotros demostramos que con un Estado presente podemos cumplir con los derechos de miles de familias". "La situación de nuestro país se resuelve cambiando de raíz la política económica y fijando las prioridades donde tienen que estar: primero el trabajo, la salud, la educación, y el bienestar de las familias en los barrios". También concurrieron la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; los subsecretarios de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; y de Deportes, Cristian Cardozo; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; y el senador provincial Federico Fagioli.