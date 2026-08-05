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Llega las "Noches de IPA" a Lomas de Zamora

Ofrecerán ese tipo de cerveza a 3.999 pesos, en los locales adheridos, a partir de una iniciativa del Municipio y las cámaras de comercio de la cabecera del distrito, Temperley y Banfield.

Este jueves y viernes se llevará a cabo una nueva edición de las "Noches de IPA" en Lomas de Zamora, una actividad gastronómica que reúne a bares y cervecerías de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley con promociones especiales para los consumidores. La propuesta, centrada en la puesta en valor de la producción cervecera local, extenderá este año su duración a dos jornadas consecutivas. Durante ambas, los establecimientos adheridos ofrecerán la cerveza de estilo IPA (India Pale Alea, originada en Inglaterra) a 3.999 pesos.

La iniciativa es impulsada por el Municipio y las cámaras de comercio locales con el propósito de fomentar el consumo en los centros urbanos del distrito, dinamizar la actividad nocturna y respaldar a los comerciantes y productores del rubro gastronómico. La jefa de Gabinete lomense, Sol Tischik, invitó a los vecinos a sumarse a esta propuesta, subrayando que "con esta acción vas a estar sumando tu granito de arena para potenciar al comercio local que estamos impulsando con Federico Otermín y las Cámaras de Comercio de nuestra ciudad". El listado completo de establecimientos y bares adheridos a la promoción puede consultarse a través de las redes sociales oficiales de Comercios de la Comunidad Lomas (@comerciosdelacomunidadlomas).

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