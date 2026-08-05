Llega las "Noches de IPA" a Lomas de Zamora

La iniciativa es impulsada por el Municipio y las cámaras de comercio locales con el propósito de fomentar el consumo en los centros urbanos del distrito, dinamizar la actividad nocturna y respaldar a los comerciantes y productores del rubro gastronómico. La jefa de Gabinete lomense, Sol Tischik, invitó a los vecinos a sumarse a esta propuesta, subrayando que "con esta acción vas a estar sumando tu granito de arena para potenciar al comercio local que estamos impulsando con Federico Otermín y las Cámaras de Comercio de nuestra ciudad". El listado completo de establecimientos y bares adheridos a la promoción puede consultarse a través de las redes sociales oficiales de Comercios de la Comunidad Lomas (@comerciosdelacomunidadlomas).