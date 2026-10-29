Asimismo, el plan de acondicionamiento contempla la instalación de una reja de contención diseñada para la retención e interceptación de residuos sólidos que puedan obstaculizar el flujo hídrico, sumado a la incorporación de más de 40 metros de nueva cañería de impulsión para incrementar la capacidad de evacuación de los caudales. Los trabajos forman parte del esquema integral de adecuación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica municipal para ampliar la capacidad de respuesta y mitigar riesgos de anegamiento en los barrios de la comuna.