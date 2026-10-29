Colocan una reja para la retención de residuos sólidos, realizan tareas de pintura y colocan pasarelas y barandas de seguridad para los operarios.

Comenzó la puesta en valor de la Estación de Bombeo de Barrio Obrero, en calle 4, entre 103 y 104, en la zona del Centro de Gestión Municipal (CGM) de Santa Catalina, en Lomas de Zamora. Contempla la adecuación integral de los componentes de herrería, la colocación de pasarelas y barandas de seguridad para los operarios, tareas generales de pintura y la puesta a punto del aparejo de bombeo.

Asimismo, el plan de acondicionamiento contempla la instalación de una reja de contención diseñada para la retención e interceptación de residuos sólidos que puedan obstaculizar el flujo hídrico, sumado a la incorporación de más de 40 metros de nueva cañería de impulsión para incrementar la capacidad de evacuación de los caudales. Los trabajos forman parte del esquema integral de adecuación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica municipal para ampliar la capacidad de respuesta y mitigar riesgos de anegamiento en los barrios de la comuna.

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