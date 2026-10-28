Recuperan luminarias robadas al Municipio de Almirante Brown que se vendían por redes sociales

A partir de la presentación judicial, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y el Juzgado de Garantías 8 dispusieron una serie de medidas de prueba que permitieron localizar el domicilio del vendedor. Como resultado de las diligencias, las fuerzas policiales concretaron un allanamiento en Bernal, partido de Quilmes, donde fue detenido el imputado por el hecho. Durante el procedimiento se concretó el secuestro de los tres artefactos sustraídos, los cuales fueron restituidos al municipio para su reincorporación al alumbrado público.