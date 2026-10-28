Recuperan luminarias robadas al Municipio de Almirante Brown que se vendían por redes sociales

Tras una investigación judicial iniciada por una denuncia de la comuna, la Policía Bonaerense allanó una vivienda en Bernal, detuvo al responsable e incautó los equipos.
Tres equipos de luminarias con tecnología LED pertenecientes al Municipio de Almirante Brown, los cuales habían sido sustraídos y eran comercializados a través de redes sociales, fueron recuperados. La investigación se inició luego de que equipos de monitoreo de la comuna browniana detectaran una publicación en la plataforma Facebook Marketplace, donde se ofrecían a la venta luminarias de alumbrado público a 120 mil pesos. Tras constatar la documentación interna que acreditaba la adquisición y propiedad municipal de los dispositivos, las autoridades comunales radicaron la correspondiente denuncia penal el pasado lunes 19.
A partir de la presentación judicial, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y el Juzgado de Garantías 8 dispusieron una serie de medidas de prueba que permitieron localizar el domicilio del vendedor. Como resultado de las diligencias, las fuerzas policiales concretaron un allanamiento en Bernal, partido de Quilmes, donde fue detenido el imputado por el hecho. Durante el procedimiento se concretó el secuestro de los tres artefactos sustraídos, los cuales fueron restituidos al municipio para su reincorporación al alumbrado público.
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