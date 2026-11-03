Cocinas, termotanques, heladeras, pavas eléctricas, carros de servicio, procesadoras, vajilla y utensilios para los comedores escolares.
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense llevó a cabo una nueva entrega de equipamiento para 82 escuelas del partido de Almirante Brown, para optimizar las condiciones de funcionamiento de las cocinas y comedores escolares. El acto fue encabezado por el director del Servicio Alimentario Escolar (SAE), Juan Sorrentino, y el intendente Juan José Fabiani, junto a funcionarios municipales.
La inversión destinada al distrito ascendió a 59.990.000 pesos, para garantizar los servicios de desayuno, almuerzo y merienda que reciben 103.044 alumnos. Los establecimientos recibieron cocinas, termotanques, heladeras, pavas eléctricas, carros de servicio, procesadoras, además de vajilla y utensilios. La entrega forma parte de una política de alcance regional que busca adecuar los recursos materiales en los comedores escolares. Hasta ahora se han alcanzado más de 8.000 establecimientos educativos en todo el territorio bonaerense mediante compras de equipamiento para la mejora del SAE, con una inversión superior a los 10.400 millones de pesos.
comentar