La inversión destinada al distrito ascendió a 59.990.000 pesos, para garantizar los servicios de desayuno, almuerzo y merienda que reciben 103.044 alumnos. Los establecimientos recibieron cocinas, termotanques, heladeras, pavas eléctricas, carros de servicio, procesadoras, además de vajilla y utensilios. La entrega forma parte de una política de alcance regional que busca adecuar los recursos materiales en los comedores escolares. Hasta ahora se han alcanzado más de 8.000 establecimientos educativos en todo el territorio bonaerense mediante compras de equipamiento para la mejora del SAE, con una inversión superior a los 10.400 millones de pesos.