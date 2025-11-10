SurUrbano

Exposición anual del programa de capacitación Aprender Lomas

En la Plaza Libertad, cientos de vecinos pudieron recorrer los stands que se montaron e interiorizarse de los distintos cursos, talleres y proyectos que se dictaron durante el año.

El programa Aprende Lomas realizó su exposición anual en la Plaza Libertad, donde se dieron a conocer todos los proyectos, cursos, talleres y oportunidades abiertos a la comunidad para capacitarse con miras a obtener un nuevo empleo.

Según informaron desde la comuna, más de 20 mil personas ya se sumaron a algunas de las 460 opciones formativas que se dictan a través de esta plataforma y en los Centros de Formación Profesional, Escuelas Municipales, Técnicas y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

Luego de recorrer la expo, la jefa de Gabinete lomense, Sol Tischik, señaló: "Pensamos Aprender Lomas como algo que conecte a las y los lomenses con las distintas propuestas formativas del Municipio". La funcionaria destacó que "hay un montón de rubros y modalidades, para que cada uno encuentre lo que más te gusta y se acomode a tu rutina", al tiempo que invitó a los vecinos a aprovechar estas oportunidades.

Los interesados en conocer las capacitaciones que hay en curso o inscribirse al ciclo 2026 deben ingresar en https://aprender.lomasdezamora.gov.ar.

