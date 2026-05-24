Homenaje a víctima de femicidio en Lomas de Zamora

Ya en julio de 2024, Laura Rivero fue homenajeada con un Banco Rojo en memoria de las víctimas de femicidios, instalado en el Parque Municipal Eva Perón de Lomas de Zamora.

El 3 de abril de 2019, Laura Rivero con su hijo Thiago fue hasta la casa de su reciente pareja para plantearle que no quería continuar con la relación sentimental. Y en esas circunstancias Marco Antonio Laserre (un empleado gráfico de nacionalidad uruguaya) tuvo una reacción violenta y tomó un cuchillo con los que los mató a puñaladas.

Tras el femicidio y femicidio vinculado en esa casa de Parque Barón de Lomas de Zamora, el hombre pretendió escapar y chocó con su camioneta, quedando detenido al protagonizar ese siniestro vial. Dos años más tarde, Laserre fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Lomas de Zamora, al ser hallado culpable del doble crimen.