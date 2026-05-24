Homenaje a víctima de femicidio en Lomas de Zamora

En la plaza De los Italianos fue descubierta una escultura en memoria de Laura Rivero y su hijo Thiago, asesinados por Marco Antonio Laserre, condenado a cadena perpetua. Además sus familiares recibieron una placa.
En la plaza De los Italianos de Lomas de Zamora -delimitada por Sixto Fernández, Amado Nervo, Juan Garona y Catalina Rodríguez- fue descubierta una escultura en memoria de Laura Rivero y su hijo Thiago, quienes fueran asesinados en un recordado episodio de violencia machista ocurrido en abril de 2019 en Parque Barón, levantada por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades de la Municipalidad, cuyos representantes entregaron una placa a sus familiares.
Al acto asistió Lorena Rivero, hermana y tía de las víctimas del femicidio, entre otros familiares, vecinos, amigos y funcionarios de la comuna. La actividad se enmarca en las organizadas por el municipio ante el nuevo aniversario del surgimiento del movimiento Ni Una Menos para recordar a Laura Rivero, quien fue atacada a puñaladas por quien era su pareja (luego condenado a prisión perpetua) y que también mató a su pequeño hijo Thiago Castro de 7 años.
"Fue algo muy emotivo, poder tener presente en la memoria a Laura y Thiago, en un lugar como una plaza, que ha sido renovada y sin dudas, un lugar donde a mi sobrino andaría pateando una pelota, acompañado por su mamá", contó Lorena Rivero.
Acompañando a las víctimas, entre otras autoridades estuvieron la coordinadora de la Dirección de Políticas de Género de Lomas de Zamora, Daniela Viña; de la Dirección Provincial de Abordaje Territorial, Nerina Favale; de la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidades de la comuna, Maby Godoy y la directora del Centros de Gestión del Municipio, Gisela Cagliari.
Ya en julio de 2024, Laura Rivero fue homenajeada con un Banco Rojo en memoria de las víctimas de femicidios, instalado en el Parque Municipal Eva Perón de Lomas de Zamora.
El 3 de abril de 2019, Laura Rivero con su hijo Thiago fue hasta la casa de su reciente pareja para plantearle que no quería continuar con la relación sentimental. Y en esas circunstancias Marco Antonio Laserre (un empleado gráfico de nacionalidad uruguaya) tuvo una reacción violenta y tomó un cuchillo con los que los mató a puñaladas.
Tras el femicidio y femicidio vinculado en esa casa de Parque Barón de Lomas de Zamora, el hombre pretendió escapar y chocó con su camioneta, quedando detenido al protagonizar ese siniestro vial. Dos años más tarde, Laserre fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Lomas de Zamora, al ser hallado culpable del doble crimen.