Intensa búsqueda de un sospechoso prófugo por el crimen de un hombre en Budge

Testigos indicaron que, en medio de la disputa verbal, el victimario extrajo un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos a corta distancia contra el hombre. Los proyectiles impactaron en zonas vitales, provocando que la víctima cayera gravemente herida sobre la calzada, mientras el atacante escapaba rápidamente antes del arribo de las patrullas. Vecinos de la zona dieron aviso inmediato al 911. Al llegar, el personal policial y los servicios de emergencia médica constataron que el hombre ya se encontraba sin signos vitales. La escena fue preservada para las pericias de rigor por parte de la Policía Científica, que recolectó vainas servidas y otros elementos de interés para la causa.