Intensa búsqueda de un sospechoso prófugo por el crimen de un hombre en Budge

La Policía Bonaerense despliega un operativo para dar con el paradero de un individuo acusado de asesinar a otro de dos disparos, tras una discusión por una presunta deuda de dinero.
Efectivos policiales de la Comisaría 10ma. de Lomas de Zamora y unidades de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local se encuentran abocados a la búsqueda de un hombre que permanece prófugo luego de haber asesinado a balazos a otra persona, identificada como Angel Ricardo Torres, en un violento episodio registrado en Ingeniero Budge. El hecho se produjo en la esquina de Bustos y Cañuelas de Villa Lamadrid. Según los testimonios recolectados por los investigadores, el ataque se desencadenó tras una fuerte discusión vinculada a una supuesta deuda de dinero que el agresor le reclamaba a la víctima.
Testigos indicaron que, en medio de la disputa verbal, el victimario extrajo un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos a corta distancia contra el hombre. Los proyectiles impactaron en zonas vitales, provocando que la víctima cayera gravemente herida sobre la calzada, mientras el atacante escapaba rápidamente antes del arribo de las patrullas. Vecinos de la zona dieron aviso inmediato al 911. Al llegar, el personal policial y los servicios de emergencia médica constataron que el hombre ya se encontraba sin signos vitales. La escena fue preservada para las pericias de rigor por parte de la Policía Científica, que recolectó vainas servidas y otros elementos de interés para la causa.
Según los primeros informes de los peritos, el cadáver presentaba dos disparos: uno en la espalda y otro en el hombro derecho. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Silvina Estévez. La fiscalía ya cuenta con la identificación del sospechoso, un hombre conocido en el barrio, sobre quien pesa una orden de captura.
Los investigadores han realizado diversos procedimientos y rastrillajes en domicilios de allegados al acusado, aunque hasta el momento los resultados han sido negativos. Se analizan también cámaras de vigilancia públicas y privadas de las inmediaciones para reconstruir la ruta de escape del prófugo. Desde el ámbito judicial se espera que las pericias balísticas y los testimonios adicionales permitan consolidar la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Mientras tanto, la presencia policial en la zona de Ingeniero Budge se ha visto reforzada para evitar posibles represalias entre allegados a las partes involucradas.
comentar