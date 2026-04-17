Operativos preventivos ante nuevas amenazas de tiroteos en escuelas

Tras el hallazgo de una inscripción intimidatoria en una escuela de San Francisco Solano, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de un alumno. En al menos otros dos establecimientos se detectaron pintadas.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con el Poder Judicial, intensificó las investigaciones para identificar a los responsables de una serie de amenazas de ataques armados en establecimientos educativos de Almirante Brown. El fenómeno, que se repite en distintos puntos de la provincia y el país, mantiene en alerta a las autoridades educativas y policiales ya las familias.
En las últimas horas, las fuerzas de seguridad concretaron un allanamiento en el domicilio de un estudiante en San Francisco Solano, luego de que se detectara un mensaje alarmante en el colegio al que concurre. El hecho tuvo lugar en la Escuela 58, donde las autoridades del establecimiento descubrieron una inscripción en los azulejos del baño de varones. El mensaje, realizado con fibra negra, hacía referencia a un presunto "tiroteo escolar", indicaba una fecha específica y mencionaba con nombre y apellido a un alumno de la institución.
Ante la detección de la amenaza, la dirección de la escuela radicó la denuncia formal, lo que motivó la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Joven de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Verónica Verardo. La fiscalía dispuso el allanamiento inmediato en la vivienda del estudiante identificado para constatar la existencia de material peligroso. Según fuentes policiales, el procedimiento arrojó resultado negativo en cuanto a la presencia de armas de fuego. De manera complementaria, se realizó un control preventivo de mochilas en el ingreso al establecimiento, el cual finalizó sin novedades tras la revisión conjunta entre la policía y los directivos.
Este caso no está aislado. Según fuentes oficiales, se han detectado pintadas de características similares en al menos otros dos establecimientos educativos de Almirante Brown. Estas situaciones ya están bajo órbita judicial y se prevé que deriven en nuevos allanamientos y peritajes en los próximos días. Uno de ellos se registró en la Secundaria 12 José Luis Romero de Adrogué, por lo que las autoridades determinaron que los estudiantes concurrieran sin mochila y portando únicamente carpeta y lapicera, como parte de un protocolo preventivo adoptado tras la aparición de una inscripción con amenazas en uno de los baños del establecimiento.
La preocupación de las autoridades locales se da en un contexto de incremento de este tipo de alertas en diversos puntos del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que obliga a una movilización constante de recursos de seguridad para descartar riesgos reales. Desde el Municipio de Almirante Brown subrayaron la gravedad institucional de estos episodios. "Este tipo de acciones, aun cuando puedan parecer una broma, constituyen hechos de extrema gravedad que activan la intervención judicial y policial", señaló a través de un comunicado.
Asimismo, recordaron que tales conductas generan consecuencias legales no solo para los menores implicados, sino también para su entorno familiar, incluyendo posibles responsabilidades civiles por los costos de los operativos y el daño causado a la comunidad educativa por la interrupción de la normalidad escolar. Cabe destacar que los preocupantes hechos, se reunió el Consejo Federal de Educación, encuentro en el que los ministros analizaron cómo abordar esta grave problemática que atraviesa la Argentina.
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