Operativos preventivos ante nuevas amenazas de tiroteos en escuelas

La preocupación de las autoridades locales se da en un contexto de incremento de este tipo de alertas en diversos puntos del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que obliga a una movilización constante de recursos de seguridad para descartar riesgos reales. Desde el Municipio de Almirante Brown subrayaron la gravedad institucional de estos episodios. "Este tipo de acciones, aun cuando puedan parecer una broma, constituyen hechos de extrema gravedad que activan la intervención judicial y policial", señaló a través de un comunicado.

Asimismo, recordaron que tales conductas generan consecuencias legales no solo para los menores implicados, sino también para su entorno familiar, incluyendo posibles responsabilidades civiles por los costos de los operativos y el daño causado a la comunidad educativa por la interrupción de la normalidad escolar. Cabe destacar que los preocupantes hechos, se reunió el Consejo Federal de Educación, encuentro en el que los ministros analizaron cómo abordar esta grave problemática que atraviesa la Argentina.