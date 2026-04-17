Nueva campaña de recolección de residuos tecnológicos en la Universidad de Lomas

Del lunes al viernes próximos, la casa de altos estudios habilitará puntos de recepción en todas sus facultades. La iniciativa busca recuperar metales y plásticos reutilizables, evitando que componentes tóxicos como el plomo y el mercurio contaminen los ecosistemas locales.
Frente al creciente desafío que representan los desechos tecnológicos, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) anunció la puesta en marcha de su campaña anual de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La actividad se desarrollará entre el lunes y viernes próximos y tiene como objetivo principal mitigar el impacto ambiental de estos dispositivos mediante el reciclaje y la disposición segura de sus componentes.
Los puntos de recepción estarán ubicados en las áreas de Bienestar Estudiantil de cada una de las facultades, permitiendo que tanto la comunidad universitaria como los vecinos de la región acerquen aquellos equipos que han cumplido su vida útil. La campaña, que se realiza de forma ininterrumpida desde 2014, apuesta por un modelo de economía circular. Los artículos recolectados son sometidos a un proceso de desarmado y clasificación para recuperar materiales de alto valor industrial, como plásticos y metales (aluminio, cobre, acero), que pueden reinsertarse en los ciclos de producción, reduciendo la necesidad de extracción de recursos naturales vírgenes.
Entre los elementos que se recibirán se encuentran: notebooks, monitores, teclados, impresoras, cables, celulares y fuentes de CPU, reproductores de DVD, equipos de audio, cámaras fotográficas y CDs/DVDs usados, pequeños electrodomésticos como planchas, licuadoras, calculadoras y faxes, además de cargadores y pilas. La urgencia de estas campañas radica en la toxicidad latente de los componentes electrónicos. Según datos oficiales, en Argentina se generan anualmente 292.000 toneladas de residuos tecnológicos. Cuando estos dispositivos se desechan con la basura convencional, liberan sustancias altamente peligrosas que se filtran en las napas freáticas y el suelo.
El riesgo ambiental es significativo: una sola computadora puede contener hasta un kilo de plomo. La gestión diferenciada que propone la UNLZ asegura que metales pesados como el mercurio, el cadmio y el plomo sean tratados bajo protocolos específicos, evitando daños irreversibles en la salud pública y el equilibrio biológico de la región. A lo largo de los años, la Campaña RAEE ha registrado un incremento sostenido en la participación ciudadana, consolidándose como una de las acciones de mayor impacto ambiental en el Conurbano Sur. Desde la Universidad destacaron que la correcta disposición de estos residuos es un paso fundamental hacia una gestión urbana sostenible y una mayor conciencia ecológica comunitaria.
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