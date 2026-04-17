Nueva campaña de recolección de residuos tecnológicos en la Universidad de Lomas

El riesgo ambiental es significativo: una sola computadora puede contener hasta un kilo de plomo. La gestión diferenciada que propone la UNLZ asegura que metales pesados como el mercurio, el cadmio y el plomo sean tratados bajo protocolos específicos, evitando daños irreversibles en la salud pública y el equilibrio biológico de la región. A lo largo de los años, la Campaña RAEE ha registrado un incremento sostenido en la participación ciudadana, consolidándose como una de las acciones de mayor impacto ambiental en el Conurbano Sur. Desde la Universidad destacaron que la correcta disposición de estos residuos es un paso fundamental hacia una gestión urbana sostenible y una mayor conciencia ecológica comunitaria.