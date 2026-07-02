Mejoran los accesos al Hospital Lucio Meléndez

Un plan de obras de infraestructura urbana puso en marcha el Municipio de Almirante Brown en el predio del Hospital Provincial Lucio Meléndez, en Adrogué. Apuntan a mejorar la circulación interna y los accesos para ambulancias, personal de salud, pacientes y familiares. Las intervenciones viales se concentran en reparar las calles internas que conectan con los sectores de Guardia y Salud Mental. Los trabajos -que fueron supervisados por la jefa de Gabinete local, Paula Eichel- incluyen la renovación integral de la señalización para facilitar la orientación dentro del establecimiento.