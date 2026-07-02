SurUrbano

Mejoran los accesos al Hospital Lucio Meléndez

El diputado provincial Mariano Cascallares puntualizó que "seguimos trabajando de manera articulada con la Provincia", de la que depende el centro de salud.

Un plan de obras de infraestructura urbana puso en marcha el Municipio de Almirante Brown en el predio del Hospital Provincial Lucio Meléndez, en Adrogué. Apuntan a mejorar la circulación interna y los accesos para ambulancias, personal de salud, pacientes y familiares. Las intervenciones viales se concentran en reparar las calles internas que conectan con los sectores de Guardia y Salud Mental. Los trabajos -que fueron supervisados por la jefa de Gabinete local, Paula Eichel- incluyen la renovación integral de la señalización para facilitar la orientación dentro del establecimiento.

Las tareas forman parte de una agenda de trabajo articulada entre la comuna y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, organismo del cual depende el histórico nosocomio. "Seguimos trabajando de manera articulada con la Provincia para acompañar el fortalecimiento del Hospital Lucio Meléndez, mejorando sus accesos y la infraestructura complementaria para que vecinos, trabajadores y pacientes puedan desplazarse de una manera más segura y ordenada", destacó el diputado provincial Mariano Cascallares.

El Meléndez incorporó recientemente un tomógrafo, un mamógrafo, un equipo de rayos digitales y ecógrafos, herramientas que permiten optimizar la capacidad de diagnóstico y ampliar los servicios que brinda el establecimiento. Asimismo, se concretaron obras de infraestructura, tareas de impermeabilización y reparación de filtraciones.

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