La visita del Papa al Cottolengo Don Orione, en la fase final de definición

Una comitiva de la Santa Sede, autoridades de la Iglesia Argentina y funcionarios provinciales y municipales inspeccionaron el predio con miras al recorrido proyectado para el 9 de noviembre.
La histórica visita que el Papa León XIV realizará Argentina sumó un paso decisivo en Almirante Brown. Una delegación de la Santa Sede recorrió las instalaciones del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, en una jornada técnica y pastoral orientada a ultimar los detalles organizativos y de seguridad para la visita del Santo Padre, prevista para el próximo lunes 9 de noviembre.
El recorrido por la obra orionita -emblema del cuidado a los enfermos y personas con discapacidad- donde descansa el corazón de San Luis Orione, estuvo encabezado por el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Raúl Pizarro; el Nuncio Apostólico, monseñor Mirosaw Adamczyk; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; y el coordinador de los periplos pontificios, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. La inspección de los espacios contó además con la presencia de personal de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza.
La comitiva eclesiástica y gubernamental revisó la logística operativa junto a los responsables de la institución, los sacerdotes Fernando Montero, Jorge Silanes y Marcelo Besek, así como con la secretaria de Culto de la Nación, Agustina Caulo; los ministros bonaerenses Javier Alonso (Seguridad) y Cristina Alvarez Rodríguez; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; y miembros del gabinete municipal. El encuentro en Claypole se concretó tras las reuniones de coordinación mantenidas entre el Episcopado y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires para la articulación de las actividades del Pontífice en el territorio bonaerense.
El diputado provincial Mariano Cascallares remarcó el significado espiritual de la presencia apostólica en el distrito, señalando que la llegada de León XIV retoma el magisterio y la vocación del papa Francisco de reencontrarse con el pueblo argentino, compartiendo una agenda orientada a la promoción de la paz, la protección de los más vulnerables, la dignidad humana y los desafíos éticos del desarrollo tecnológico.
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