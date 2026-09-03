La visita del Papa al Cottolengo Don Orione, en la fase final de definición

La comitiva eclesiástica y gubernamental revisó la logística operativa junto a los responsables de la institución, los sacerdotes Fernando Montero, Jorge Silanes y Marcelo Besek, así como con la secretaria de Culto de la Nación, Agustina Caulo; los ministros bonaerenses Javier Alonso (Seguridad) y Cristina Alvarez Rodríguez; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; y miembros del gabinete municipal. El encuentro en Claypole se concretó tras las reuniones de coordinación mantenidas entre el Episcopado y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires para la articulación de las actividades del Pontífice en el territorio bonaerense.