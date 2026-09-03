Bomberos rescataron a una perra y a sus cinco cachorros atrapados en un desagüe

El operativo duró más de una hora y requirió maniobras de precisión para poner a salvo a la madre y a las crías recién nacidas, que ya se encuentran bajo resguardo.
Una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Glew protagonizó un emotivo rescate, al lograr extraer con vida a una perra y a sus cinco cachorros recién nacidos que habían quedado atrapados dentro de un conducto de desagüe. El alerta se recibió cuando los vecinos de la zona de Gutero y Garibaldi advirtieron los llantos del animal y se comunicaron con el cuartel local. Ante la urgencia de la situación, la unidad Móvil 24 acudió al lugar para iniciar las tareas de asistencia.
Al arribar, los efectivos constataron que la madre se hallaba en el interior de un tramo estrecho del conducto junto a los cachorros de pocos días de vida, sin posibilidad de salir por sus propios medios y expuestos a las condiciones del terreno. Para completar el rescate, el personal desplegó maniobras de precisión y herramientas de remoción manual para acceder hasta el nicho del desagüe sin generar desmoronamientos ni poner en riesgo la integridad física de los animales. Tras más de una hora de trabajo minucioso, los rescatistas lograron retirar uno a uno a los cinco cachorros y poner a resguardo a la madre. Una vez finalizada la intervención, los vecinos del barrio colaboraron brindando contención, abrigo y alimento a la familia canina, la cual se encuentra fuera de peligro.