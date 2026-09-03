Bomberos rescataron a una perra y a sus cinco cachorros atrapados en un desagüe

Al arribar, los efectivos constataron que la madre se hallaba en el interior de un tramo estrecho del conducto junto a los cachorros de pocos días de vida, sin posibilidad de salir por sus propios medios y expuestos a las condiciones del terreno. Para completar el rescate, el personal desplegó maniobras de precisión y herramientas de remoción manual para acceder hasta el nicho del desagüe sin generar desmoronamientos ni poner en riesgo la integridad física de los animales. Tras más de una hora de trabajo minucioso, los rescatistas lograron retirar uno a uno a los cinco cachorros y poner a resguardo a la madre. Una vez finalizada la intervención, los vecinos del barrio colaboraron brindando contención, abrigo y alimento a la familia canina, la cual se encuentra fuera de peligro.