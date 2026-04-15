La iniciativa comenzó en los barrios Las Lilas y 14 de Febrero de Longchamps. Contempla una intervención integral que combina obras de infraestructura urbana con servicios de salud, asesoramiento legal y gestión ambiental.
El Municipio de Almirante Brown inició formalmente el programa Brown Suma, un nuevo esquema de abordaje territorial diseñado para descentralizar la gestión municipal y llevar soluciones operativas directamente a las zonas periféricas del distrito. El despliegue inicial tuvo lugar en los barrios Las Lilas y 14 de Febrero, donde cuadrillas y unidades móviles de diversas áreas trabajaron de manera simultánea.
La propuesta, planificada por el diputado provincial Mariano Cascallares junto al intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel, busca optimizar los recursos públicos mediante operativos multiagenciales que resuelven demandas históricas de mantenimiento y atención social en una sola jornada de trabajo.
El eje de obras públicas del programa se centró en la mejora de la transitabilidad y la seguridad del entorno. Entre las tareas ejecutadas se destacan el consolidado y mejorado de calles de tierra, reparación de cruces de caños y tareas de zanjeo para mejorar el escurrimiento hídrico; y reparación y colocación de luminarias LED, despeje de árboles para mejorar la visibilidad y tareas de forestación en espacios comunes.
Además de las obras físicas, Brown Suma instaló postas de atención para facilitar trámites y cuidados sanitarios sin que el vecino deba trasladarse a los centros administrativos. La oferta de servicios incluyó vacunación de calendario y operativos de castración y vacunación antirrábica para mascotas: asesoramiento técnico para la regularización dominial de escrituras y viviendas; charlas de concientización en el marco del programa Mi Primera Licencia: y puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Durante la recorrida por los operativos, las autoridades locales destacaron que el objetivo es garantizar que las prestaciones del Estado lleguen a cada rincón del municipio. "Con Brown Suma seguimos acercando el Estado Municipal a cada barrio, con obras concretas y servicios esenciales que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", subrayó Cascallares. Desde la Secretaría de Gestión Descentralizada confirmaron que este esquema de trabajo itinerante se replicará en los próximos días en distintas localidades del partido, siguiendo un cronograma que priorizará a los barrios con mayores necesidades de infraestructura y servicios de base.
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