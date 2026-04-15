Durante la recorrida por los operativos, las autoridades locales destacaron que el objetivo es garantizar que las prestaciones del Estado lleguen a cada rincón del municipio. "Con Brown Suma seguimos acercando el Estado Municipal a cada barrio, con obras concretas y servicios esenciales que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", subrayó Cascallares. Desde la Secretaría de Gestión Descentralizada confirmaron que este esquema de trabajo itinerante se replicará en los próximos días en distintas localidades del partido, siguiendo un cronograma que priorizará a los barrios con mayores necesidades de infraestructura y servicios de base.