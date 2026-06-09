Más de 1.500 personas en la carrera Soberanía y Memoria

La octava edición unió la actividad física con el homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Contó con una fuerte participación de familias e instituciones locales.
Con más de 1500 participantes, el municipio de Almirante Brown fue escenario de la 8va. edición de la Prueba Atlética Soberanía y Memoria. La jornada deportiva y comunitaria, que tuvo como epicentro las instalaciones del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, fue coordinada de manera conjunta por el Centro de Ex Combatientes local, el Instituto Municipal del Deporte y la Asociación Civil Lazos.
La actividad se estructuró en dos modalidades competitivas y recreativas: un circuito de 3 kilómetros integrado y otro de 7 kilómetros de fondo. Ambos recorridos tuvieron su punto de largada y llegada en el predio deportivo, congregando a corredores profesionales, aficionados, familias y delegaciones institucionales de distintas localidades del distrito. La competencia de velocidad y resistencia consagró en los diez primeros lugares de la clasificación general a Hernán Morales, Patricio Beraja, Nicolás Gómez, Alejandro Acuña, Gonzalo Marchise, Brian Héctor, Gonzalo Silva, Juan Barranquero, Roberto Carlo y Marcelo Gutiérrez.
La jefa de Gabinete de la comuna, Paula Eichel, participó al encuentro y remarcó: "Esta hermosa iniciativa tiene como objetivo rendir homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas, promoviendo al mismo tiempo los valores de la memoria, la soberanía y la participación comunitaria a través del deporte", fundamentó la funcionaria. En tanto el diputado provincial Mariano Cascallares precisó que la prueba atlética se consolidó como "un espacio de encuentro, reflexión y homenaje, fortaleciendo el compromiso de la comunidad con la causa Malvinas". Agregó que "buscamos mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el reconocimiento a nuestros veteranos y héroes, promoviendo además hábitos saludables y la integración social mediante la práctica deportiva. Desde el Municipio de Almirante Brown seguimos trabajando para malvinizar cada rincón de nuestro querido distrito".
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