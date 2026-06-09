Más de 1.500 personas en la carrera Soberanía y Memoria

La jefa de Gabinete de la comuna, Paula Eichel, participó al encuentro y remarcó: "Esta hermosa iniciativa tiene como objetivo rendir homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas, promoviendo al mismo tiempo los valores de la memoria, la soberanía y la participación comunitaria a través del deporte", fundamentó la funcionaria. En tanto el diputado provincial Mariano Cascallares precisó que la prueba atlética se consolidó como "un espacio de encuentro, reflexión y homenaje, fortaleciendo el compromiso de la comunidad con la causa Malvinas". Agregó que "buscamos mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el reconocimiento a nuestros veteranos y héroes, promoviendo además hábitos saludables y la integración social mediante la práctica deportiva. Desde el Municipio de Almirante Brown seguimos trabajando para malvinizar cada rincón de nuestro querido distrito".