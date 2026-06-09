Más de 700 estudiantes firmaron el Compromiso Ambiental 2026

El acto central por el Día Mundial del Ambiente fue encabezado por el intendente Federico Otermín y la ministra bonaerense Daniela Vilar. La jornada promovió el rol de las nuevas generaciones en el cuidado de nuestra Casa Común.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, se llevó adelante el acto en el que más de 700 estudiantes de diversos establecimientos educativos de Lomas de Zamora asumieron el Compromiso Ambiental 2026 y la responsabilidad de de preservar el entorno local y la sustentabilidad urbana. La convocatoria, liderada por el intendente local, Federico Otermín, se llevó a cabo en la Escuela de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (EMAJEA). También asistió su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar
El propósito central de la iniciativa radicó en incentivar a los jóvenes a asumir una responsabilidad activa en el cuidado del entorno territorial. Otermín señaló: "A nuestros jóvenes, como dice alguien que queremos mucho y que ahora está en el cielo: este asunto está ahora y para siempre en sus manos", manifestó el jefe comunal ante el auditorio estudiantil. Por su parte, Vilar remarcó el sentido político y pedagógico de la jornada, inscribiendo la jura estudiantil dentro del esquema de Ambientalismo Popular que promueve la cartera provincial. La funcionaria subrayó que la construcción de conciencia ambiental debe nacer desde las aulas y consolidarse con un rol protector de las comunidades sobre sus propios territorios.
"Sembrar respeto, solidaridad y amor por nuestra casa común desde las infancias es fundamental para transformar y mejorar cada rincón de nuestra provincia. Este es un compromiso de los dos lados: de ellos, de cuidar y proteger el entorno, y de nosotros, de hacer todo lo posible para que vivan mejor y puedan cumplir sus sueños", sostuvo Vilar.
La firma del compromiso se inscribe dentro de un plan estratégico integral que busca transformar el entramado urbano de Lomas de Zamora. Los objetivos principales de la gestión local se estructuran en base a tres metas de mediano y largo plazo: Consolidar áreas verdes seguras y acondicionadas para el encuentro comunitario y el esparcimiento al aire libre; promover canales de acceso equitativo a una alimentación saludable y de producción agroecológica local; y garantizar que los procesos industriales, de producción y de empleo dentro del partido se desarrollen minimizando el impacto ambiental y en equilibrio con los ecosistemas nativos.
El cierre estuvo marcado por la rúbrica del acta por parte de las autoridades políticas, el cuerpo docente y los alumnos. A través de ese documento, los estudiantes se comprometieron a seguir impulsando acciones territoriales vinculadas a la educación ambiental y a la protección de la Casa Común, una de las consignas centrales que el Gobierno de la Comunidad promueve como parte de su agenda estratégica de desarrollo.
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