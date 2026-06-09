Más de 700 estudiantes firmaron el Compromiso Ambiental 2026

El propósito central de la iniciativa radicó en incentivar a los jóvenes a asumir una responsabilidad activa en el cuidado del entorno territorial. Otermín señaló: "A nuestros jóvenes, como dice alguien que queremos mucho y que ahora está en el cielo: este asunto está ahora y para siempre en sus manos", manifestó el jefe comunal ante el auditorio estudiantil. Por su parte, Vilar remarcó el sentido político y pedagógico de la jornada, inscribiendo la jura estudiantil dentro del esquema de Ambientalismo Popular que promueve la cartera provincial. La funcionaria subrayó que la construcción de conciencia ambiental debe nacer desde las aulas y consolidarse con un rol protector de las comunidades sobre sus propios territorios.