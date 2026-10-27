Lanzaron programa para acceder a anteojos a precios regulados en Lomas de Zamroa

Para quienes se atienden en el Hospital Oftalmológico municipal. El valor máximo oscila entre 30.000 y 45.000 pesos en 20 comercios adheridos.
Representantes del Municipio de Lomas de Zamora y del Colegio de Opticos de la provincia de Buenos Aires (COPBA) suscribieron un convenio para poner en marcha el programa sanitario Opticas de la Comunidad, destinado a a garantizar el acceso a la salud visual y facilitar la adquisición de anteojos a precios regulados para los vecinos del distrito. El acuerdo formal fue rubricado por la secretaria general del Municipio, Aldana Scillama; la secretaria de Salud, Luciana Angueira; y el presidente del COPBA, Héctor Peralta. La medida se instrumenta a partir de las consultas realizadas en el Hospital Oftalmológico de Las Heras y 12 de Octubre desde donde se emiten las prescripciones médicas oficiales requeridas para acceder al beneficio.
Se establecieron topes máximos de costos para los anteojos recetados en las casas de óptica adheridas. Se fijó un valor de hasta 30.000 pesos para los modelos estándar que incluyen armazón y cristales orgánicos blancos de stock para graduaciones generales. Y un precio máximo de 45.000 pesos para los anteojos que requieren cristales de laboratorio debido a graduaciones más complejas o específicas.
El circuito de atención comienza con la solicitud de un turno previo para el Hospital Oftalmológico, que se puede gestionarse de manera digital a través de www.lomasdezamora.gov.ar o mediante la línea 0800-122-5666, de lunes a viernes de 8 a 20. La consulta oftalmológica es gratuita. Si el profesional interviniente constata la necesidad de corrección visual, le entrega al paciente una receta oficial con el sello del programa. Con ese documento, puede concurrir a cualquiera de las 20 ópticas adheridas para confeccionar y retirar su par de anteojos a valor comunitario. El listado completo está en https://lomasdezamora.gov.ar/opticas-de-la-comunidad.
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