Lanzaron programa para acceder a anteojos a precios regulados en Lomas de Zamroa

Representantes del Municipio de Lomas de Zamora y del Colegio de Opticos de la provincia de Buenos Aires (COPBA) suscribieron un convenio para poner en marcha el programa sanitario Opticas de la Comunidad, destinado a a garantizar el acceso a la salud visual y facilitar la adquisición de anteojos a precios regulados para los vecinos del distrito. El acuerdo formal fue rubricado por la secretaria general del Municipio, Aldana Scillama; la secretaria de Salud, Luciana Angueira; y el presidente del COPBA, Héctor Peralta. La medida se instrumenta a partir de las consultas realizadas en el Hospital Oftalmológico de Las Heras y 12 de Octubre desde donde se emiten las prescripciones médicas oficiales requeridas para acceder al beneficio.