Tras ingresar a la provincia por el Puente La Noria, se desplazará por la Autopista Perón (ex Camino Negro), su continuación la avenida Juan XXIII y el Camino de Cintura.
El Obispado de Lomas de Zamora dio a conocer el cronograma y el trayecto que realizará el papa León XIV el lunes 9 de noviembre, en el marco de su traslado hasta el Cottolengo Don Orione de Claypole. La comitiva papal partirá a las 8 desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de Buenos Aires escoltada por una cápsula de seguridad. Ingresará a la provincia por el Puente La Noria, continuando por la Autopista Presidente Perón (ex Camino Negro) y su continuación por la avenida Juan XXIII.
Posteriormente seguirá por la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) para arribar a las inmediaciones del barrio Don Orione en Claypole a las 9.15. Desde el Obispado destacaron que se podrá ver al papa, desde el ingreso por Puente La Noria hasta las inmediaciones de Almirante Brown, la comitiva se desplazará a mayor velocidad. Aunque en los sectores de autopista en altura no se permitirá la permanencia de público por normas de seguridad, podrán concentrarse a la vera de arterias como la avenida Juan XXIII, las adyacencias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el Cruce de Lomas y el Camino de Cintura.
Aproximadamente 700 metros antes de ingresar al Cottolengo, el papa descenderá del vehículo de traslado para subir al papamóvil. En este sector de la avenida Monteverde, que recorrerá a 20 kilómetros por hora se ubicarán los espacios delimitados asignados a las comunidades e instituciones de la diócesis. Para acceder a esos corralitos, las inscripciones se realizan de manera grupal a través de un delegado parroquial designado, con fecha límite de cierre el viernes. Cada comunidad cuenta con un cupo asignado de 140 lugares bajo criterios de participación pastoral coordinados junto al Consejo Diocesano de Acción Católica.
Los asistentes tienen permitido ingresar con artículos de uso personal como mate, termo, alimentos (con utensilios descartables), botellas y recipientes plásticos, abrigo, gorra, protector solar, repelente, linterna de mano, paraguas plegables, bolsas de dormir, aislantes, reposeras, sillas plegables, pequeñas conservadoras, baterías externas, pequeños binoculares, bolsos de hasta 15 litros y banderas de Argentina o la Iglesia con asta flexible. Está prohibido el ingreso con elementos de riesgo, tecnológicos o voluminosos, tales como armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia, velas, mascotas, carpas, sombrillas, paraguas no plegables, bastones o astas rígidas, valijas, mochilas superiores a 15 litros, computadoras, drones, punteros láser, walkie-talkies, megáfonos, objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, cascos y vehículos personales como bicicletas, monopatines o rollers.
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