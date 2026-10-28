Posteriormente seguirá por la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) para arribar a las inmediaciones del barrio Don Orione en Claypole a las 9.15. Desde el Obispado destacaron que se podrá ver al papa, desde el ingreso por Puente La Noria hasta las inmediaciones de Almirante Brown, la comitiva se desplazará a mayor velocidad. Aunque en los sectores de autopista en altura no se permitirá la permanencia de público por normas de seguridad, podrán concentrarse a la vera de arterias como la avenida Juan XXIII, las adyacencias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el Cruce de Lomas y el Camino de Cintura.